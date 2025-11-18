התבוסה של נתניהו הלילה במועצת הביטחון תיזכר כנקודת מפנה איומה בתולדות המדינה היהודית

וכעת – מה הלאה? מי יהיו חברי ה-BOARD OF PEACE, ומדוע זו הממשלה האמיתית החדשה של המזרח התיכון

אחרי הלילה שבו העולם קיבל הכרעה דרמטית ונתניהו איבד את המשענת העיקרית שלו, מתחיל להתבהר החלק החשוב ביותר:

מי ישב סביב שולחן מועצת השלום החדשה — ה-BOARD OF PEACE — הגוף שיכתיב את המציאות באזור, כולל את גורל עזה, הגדה, היחסים בין ישראל למדינות ערב, והמסלול המדיני כולו.

זהו לא עוד צוות או ועדה.

זהו בעצם קבינט־על בינלאומי, עם סמכויות ביצוע, מנדט פוליטי, ומשקל אסטרטגי שלא היה כמותו מאז מלחמת העולם השנייה.

1. טראמפ בראש – “הקיסר המדיני” של העידן החדש

לראשונה בהיסטוריה, מועצת הביטחון הסכימה להקמת גוף שבו אדם אחד — שאיננו מזכ״ל האו״ם — עומד בראש מנגנון בינלאומי.

טראמפ הגדיר את עצמו:

“יו״ר מועצת השלום, יחד עם המנהיגים החזקים והמכובדים בעולם.”

בפועל, זה אומר:

טראמפ מחזיק בידיו את המפתח לכל מהלך עתידי במזרח התיכון.

הוא יחליט מי ייכלל, מי יקבל סמכויות, מי יוביל את תהליך השיקום, ואיזה מודל שלטוני ייבנה בעזה.

ישראל? תוזמן — אם תוזמן — מאוחר יותר.

2. גרעין הקואליציה הערבית המתונה: סעודיה, מצרים, איחוד האמירויות, ירדן

אלו המדינות שטראמפ הדגיש בתודה מיוחדת, למרות שאינן חברות במועצת הביטחון. גם טורקיה, פקיסטן ואינדונזיה בתמונה.

הדגש שלו איננו מקרי.

אלו המדינות ש:

מחזיקות את המפתח ליציבות אזורית

מובילות את הנורמליזציה

שולטות בפועל על גבולות עזה

יכולות לאזן את קטאר וטורקיה

הן יהיו חלק קבוע במועצה ויקבלו אחריות על:

שיקום אזרחי

פיקוח כלכלי

גיוס משאבים

וכנראה גם מעורבות ביטחונית בפועל.

3. טורקיה וקטאר – שחקניות חובה במשוואת חמאס

הן מאפשרות לפתוח ערוצים שלא קיימים לישראל.

טראמפ ציין אותן במיוחד — עדות לכך שהן יהיו על השולחן.

4. קוריאה הדרומית, פקיסטן, סלובניה, פנמה וסיירה לאון – למה הן שם?

גם כאן יש היגיון:

טראמפ בונה “קואליציית כוכבים” שמייצגת את כל הגושים — אסיה, אפריקה, אמריקה הלטינית ואירופה.

זהו ניסיון ליצור גוף בינלאומי לגיטימי, שלא ניתן יהיה לתקוף אותו בטענה שהוא “מערבי מדי” או “פרו־ערבי”.

5. ישראל – לא בין 20 הראשונות

העובדה שהמדינה שנמצאת בליבה של הסכסוך לא נכללה בדברי ההודיה של טראמפ היא משמעותית.

היא מלמדת שישראל תידרש:

לקבל את כללי המשחק החדשים

להתיישר עם קואליציית טראמפ

לוותר על שליטה חד־צדדית

או

להתעמת עם הבית הלבן — מהלך הרסני שאין לו אח ורע.

6. האיום וההבטחה: “הרבה הכרזות מרגשות בקרוב”

טראמפ רמז בפירוש:

“חברי המועצה, ועוד הכרזות מרגשות רבות, יפורסמו בשבועות הקרובים.”

זה כולל, ככל הנראה:

מינוי רשמי של כל חברי ה-BOARD

הצגת תוכנית שיקום רב־שלבית

הצבת מנגנון ביטחוני בינלאומי בעזה

תחילת פרויקט מדיני מתווה – לראשונה מזה שני עשורים

חלוקת תחומי אחריות בין המדינות הערביות

בניית משטר זמני בעזה

מודל ל“רשות פלסטינית משודרגת”

כל אלו, תחת הנהגתו הבלעדית של טראמפ.

סיום: העידן החדש כבר כאן — וישראל תיאלץ להחליט מי היא

ישראל עומדת בפני מציאות חדשה לחלוטין:

לא עוד “בלעדיות ישראלית בעזה”, לא עוד “ניהול כוחות צה״ל והגבלות במעגל סגור”, ולא עוד “העולם יסתדר עם מה שנחליט”.

ה-BOARD OF PEACE הוא ממשלה בינלאומית לכל דבר — עם סמכויות על אזור שישראל טענה ששולטת בו כבר 17 שנים.

וטראמפ, האיש שנתניהו בנה עליו את עתידו,

הפך הלילה לראש הקואליציה המדינית הגדולה ביותר שידעה הזירה האזורית —

ולנתניהו נותר רק מקום ביציע.

זו המציאות החדשה.

והיא תעמוד למבחן כבר בשבועות הקרובים — כשיתחילו להתפרסם השמות, התפקידים, והצעדים הראשונים של מועצת השלום העולמית.

״עניין מרכזי״