הפצצה ישראלית במחנה פליטים פלסטיני בצידון

צה"ל תקף מהאוויר מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון. נמסר על 11 הרוגים לפחות אך המספר הסופי אינו ברור בינתיים. יעד התקיפה היה לפי מקורות פלסטיניים איש ח אס הפועל בדרום לבנון לעידוד הטרור בגדה.

המתחם הצבאי שהותקף שימש את חמאס לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

על פי דיווחים לבנוניים, יעד החיסול הוא מוניר מקדח – פעיל פלסטיני בתנועת פת"ח המתגורר בלבנון, מוניר פועל עבור חזבאללה ומשמרות המהפכה האיראנים, לגיוס גורמים בשטחי הגדה.

נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו.

