חיזבאללה משקם יכולות בדרום לבנון ללא התערבות השלטון כמוסכם בהפסקת האש

*צה״ל טוען: חיזבאללה פועל לשקם את נכסיו בכפר ׳בית ליף׳ שבדרום לבנון תוך הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

כוחות צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ובשיתוף אמ״ן איתרו עשרות תשתיות טרור בשטח הכפר, לרבות מפקדות ומחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. את אלה ארגון הטרור ממקם בבתים אזרחיים של תושבי הכפר ובסמוך למבנים ומתקנים אזרחיים.

פעילות הארגון בכפר 'בית ליף' הינה דוגמה אחת מיני רבות לנסיונות חיזבאללה לשקם את נכסיו ברחבי לבנון ובדגש על המרחב הכפרי. הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות הארגון במרחבים אלה מהווים הפרה חמורה של ההבנות בין ישראל ולבנון.

חיזבאללה ממשיך לסכן את הכפרים ואת תושביהם ומנצל את המרחב האזרחי לקידום פעולות טרור.

חלק מהיעדים בכפר הועברו בחודשים האחרונים דרך המנגנון ליישום ההבנות ולא טופלו.

עניין מרכזי