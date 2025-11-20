לטראמפ נמאס סופית מנתניהו והכריז: סעודיה ולא ישראל היא מעתה בת הברית המרכזית של ארה״ב חוץ מנאט״ו

✦ עוד תוצאה נוראה של מחדלי מלחמת ה־7 באוקטובר:

סעודיה – ולא נתניהו – היא מעתה בת־הברית המרכזית של ארה״ב אחרי נאט״ו

הטבעת הטראמפיסטית סביב נתניהו וממשלת הימין הקיצוני שלו מתהדקת בקצב שמטיל צל כבד על עתיד הביטחון והדיפלומטיה של ישראל.

יומיים בלבד אחרי ההחלטה הדרמטית שהוביל הנשיא האמריקני במועצת הביטחון — החלטה שמורה הלכה למעשה על סילוק צה״ל מעזה והעברתה לידי כוח בינלאומי־ערבי — מגיעה המהלומה הקשה ביותר עד כה:

טראמפ מצהיר שמעתה סעודיה היא בעלת הברית החשובה ביותר של ארה״ב מחוץ לנאט״ו.

זה לא רק שינוי טקטוני במזרח התיכון — זהו רעידת אדמה בדרג שאינו מוכר לנו מאז 1948.

והמסר ברור כמו סכין:

ישראל נדחקת החוצה מן המעגל הפנימי של וושינגטון,

נתניהו מאבד את הגיבוי האמריקני שהיה לו שנים,

והעולם מתארגן מחדש — בלי להתחשב בירושלים.

הנפגעים: מדינת ישראל והעם היהודי.

⸻

✦ טראמפ: “סעודיה היא בעלת הברית הגדולה ביותר של ארה״ב מחוץ לנאט״ו”

ציטוט רשמי — והפעם זה ברמה של שינוי עולמי

לאחר פגישה ממושכת בבית הלבן עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, הכריז טראמפ:

“סעודיה היא בעלת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית מחוץ לנאט״ו.

שיתוף הפעולה הצבאי, הכלכלי והאסטרטגי בינינו יגיע לרמות שלא נראו מעולם.”

ללא ישראל.

ללא איזכור לנתניהו.

ללא “ידידות נצח”.

טראמפ לא דילג בטעות.

זו בחירה מודעת — וזו הכרזת סדר עולמי חדש.

✦ מה המשמעות המעשית?

1.

גישת על לסעודיה למערכות נשק שהיו בלעדיות לישראל

והמילה “בלעדיות” שורפת בירושלים.

F-35?

כעת — סעודיה בתור.

2.

השתלטות סעודית על משבצת “המתווך האזורי”

בכל “סיפור עזה”, וושינגטון רואה בריאד יציבות — ובירושלים כאוס.

3.

הון של 600–1000 מיליארד דולר שנכנס לוושינגטון דרך ריאד

“Follow the money” — והכסף הזה חזק יותר מכל שגריר ישראלי.

4.

עקיפה מוחלטת של נתניהו בכל מהלך דיפלומטי מהותי

ישראל אינה שחקן מרכזי.

היא שחקן בעייתי.

⸻

✦ התקשורת הערבית: חגיגות.

התקשורת המערבית: הלם.

ישראל: מבוכה ושקט מתוח.

◼ אל־חדת׳ (סעודיה):

“וושינגטון הודתה באמת: סעודיה היא ציר היציבות של האזור.”

◼ אל־ג׳זירה (קטאר):

“ישראל מודרת מן ההחלטות הגדולות.”

◼ אל־עין (איחוד האמירויות):

“ההשפעה הישראלית נעלמת; עידן סעודי חדש קם.”

◼ ה־NYT:

“טראמפ ממקם את ריאד במרכז מפת הכוח — לא את ירושלים.”

◼ CBS:

“ישראל כבר אינה הפרטנר העיקרי של וושינגטון.”

הטון אחיד:

הציר החדש — אמריקה–סעודיה — הוא עובדה מוגמרת.

⸻

✦ ובישראל — פאניקה עצורה וחשש לעתיד שאינו דומה לשום דבר שהכרנו

בכיר מערכת הביטחון:

“זה אירוע שמחייב שינוי מלא בתפיסת הביטחון הישראלית.”

דיפלומט בכיר:

“נתניהו הפך אותנו לנטל — ולא לשותף.”

בכיר לשעבר ב־NSC:

“זו ההשפלה המדינית הקשה ביותר מאז 1975.”

התגובה בירושלים נעה בין הלם — לבין חוסר אונים.

⸻

✦ ההקשר: מחדלי 7 באוקטובר

והמשך

המחדלים שאחריו

וושינגטון כבר אינה מסתירה את דעתה:

ישראל תחת נתניהו הפכה לבעיה בינלאומית.

✔ מריחת המלחמה

✔ היעדר אסטרטגיה

✔ תלות בבעלי ברית קיצוניים

✔ משברים פנימיים

✔ אובדן שליטה בעזה

✔ הדרדרות היחסים עם ירדן, מצרים, האמירויות

✔ עימות אישי של נתניהו עם טראמפ

ולא פחות חשוב:

העובדה שהבית הלבן לא מאמין יותר להנהגה בירושלים.

⸻

✦ למה טראמפ עושה את זה?

שלוש סיבות שלא ניתנות לעצירה:

1. כסף — וראיית על אסטרטגית

סעודיה קונה את אמריקה בסכומי עתק.

נתניהו לא מסוגל לתת אפילו 2% מזה.

2. חזית נגד איראן

סעודיה היא העורף האמיתי — לא ישראל שנתפסת כלא יציבה.

3. מחדלי נתניהו

טראמפ לא סולח.

והוא לא שוכח.

ודווקא האיש שבנה את הקריירה שלו על “הקשר לטראמפ” —

נמצא היום מחוץ למעגל, מבודד, חשוד כגורם מפריע.

⸻

✦ המשמעות המחרידה עבור ישראל

זו הפעם הראשונה מאז שנות ה־50 שבה ישראל אינה השותפה האסטרטגית העליונה של ארה״ב.

הירידה במעמד ברורה:

ישראל מאבדת את בלעדיות ה־F35

מאבדת השפעה דיפלומטית

מודרת מוועידות אסטרטגיות

נעקפת על ידי סעודיה, מצרים, האמירויות וירדן

הופכת למדינה שמייצרת כאב־ראש — לא פתרונות

וכאשר וושינגטון מחפשת יציבות — היא לא פונה לנתניהו.

⸻

✦ סיכום: יום שחור לדיפלומטיה הישראלית — והוכחה לקריסת ההנהגה

המהלך הזה — ציר ריאד–וושינגטון — הוא תוצאה ישירה של:

מחדלי 7 באוקטובר

ההתנהלות המבולבלת מאז

השעבוד לבן גביר וסמוטריץ’

אובדן האמון האמריקני

וההתקרבות הדרמטית בין טראמפ ל־MBS

טראמפ לא “החליט” נגד נתניהו.

הוא פשוט קבע מציאות — שבה נתניהו כבר לא רלוונטי.

הבעיה הקשה ביותר:

בישראל מתעסקים בזוטות, בספינים, בסקרים ובפוליטיקה פנימית — בזמן שהעולם עובר סדר־עולם חדש.

זו בדיוק הנדסת התודעה שמאפשרת לישראל לרדת במעמד מבלי שאיש ישים לב.

