יום ראשון, 23 בנובמבר 2025
מבזקים
כוננות לאפשרות ירי לגליל בעקבות חיסול רמטכ״ל חיזבאללה בביירות

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 23 בנובמבר 2025

למרות הפסקת האש – חוסל רמטכ״ל חיזבאללה. החיסול היה מהאוויר ברובע דאחייה בביירות.

המחוסל הוא עלי טבטבאי, רמטכ"ל חיזבאללה ומספר 2 בארגון השיעי. זו היתה התקיפה הראשונה בביירות מאז חודש יוני, במסגרת מבצע שזכה לשם "בלאק פריידיי" ושיצא לפועל בתיאום עם האמריקנים.

האמריקנים הכריזו פרס של חמישה מיליון דולר למי שימסור מידע על האיש שהיה ממונה ועסק בשיקום חיזבאללה אחרי המכה שחטף במלחמה. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול נגד ניסיונות השיקום וההתחמשות של חיזבאללה, תוך שמירה על ההבנות שהוסכמו בין ישראל ללבנון.

איש חיזבאללה אמר בתגובה כי "התוקפנות הזו על הדאחייה חוצה קו אדום חדש והיא מהווה אור ירוק מצד ארה"ב להסלמה. הותקפה אישיות ג'יהאדית, מפקד בכיר, ונכריז על השם בהמשך. כל האפשרויות פתוחות לאחר התקיפה, וההנהגה תקבל את ההחלטה המתאימה".

התקיפה בוצעה באמצעות מטוסי קרב שהפגינו דיוק יוצא דופן – פגיעה בקומה הספציפית בדירת המסתור של טבטבאי. מקורות ביטחוניים מדגישים את זמינות השיא של חיל האוויר, כאשר המבצע יצא לפועל תוך זמן קצר מרגע קבלת המידע המודיעיני.

טבטבאי היה פעיל ותיק בארגון הטרור מאז שנות ה-80, ומילא שורה של תפקידים בכירים. בין היתר שימש כמפקד יחידת "כוח רדואן" וכאחראי מבצעים בסוריה, שם העצים את התבססות חיזבאללה. במהלך המלחמה מונה למפקד מערך המבצעים, והיה אחראי על ריכוז תמונת המצב ובניין הכוח.

שאלת המפתח היא האם חיזבאללה יחליט להגיב, דבר שיאפשר לישראל להעצים עוד יותר את התקיפות ברחבי לבנון.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

