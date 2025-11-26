גופת יצרן גבינות הבוטיק הושבה לקבורה בארץ

הג׳יהאד האיסלאמי החזיר הלילה עוד גופת חלל חטוף. אחרי 781 ימים של שבי, חוסר ודאות ובקשות נואשות מצד משפחתו, החלל החטוף דרור אור הושב לישראל. דרור, שנרצח ב־7 באוקטובר ונחטף לעזה, הוגדר תחילה כ”חטוף חי”, אולם לאחר 208 ימים בישרה למשפחתו מערכת הביטחון כי הוא אינו בין החיים.

השבת גופתו מהווה רגע טעון וקורע לב — וכעת מצטרף דרור לרשימת החללים שהוחזרו, בשעה שמספר חללים נוספים עדיין מוחזקים בידי חמאס בעזה.

🟩

החזרת חטופים – תמונת מצב מלאה

כל החטופים החיים ששבו להימצא בעזה הוחזרו לישראל במהלך ההסכמים והמבצעים השונים.

הסבב האחרון הביא את כל השבים החיים האחרונים.

✔️ כל החטופים החיים – הוחזרו.

זהו נתון חד וברור.

🟥

החללים שלא הוחזרו – מי עדיין בעזה?

נכון להיום, ישנם שני חללים בלבד שגופותיהם עדיין לא הוחזרו לישראל:

1️⃣

סמ”ר רון בנימין (רן) גואילי

לוחם יס”מ.

נהרג ב־7 באוקטובר.

גופתו נחטפה לעזה ולא הוחזרה עד היום.

2️⃣

סותטיסאק רינטאלק

אזרח זר שחי בישראל.

נהרג ונחטף.

גופתו עדיין מוחזקת ברצועה.

אלה שני החללים שטרם הוחזרו.

לא שלושה, לא ארבעה — שניים בלבד.

וזו תמונת המצב הרשמית והמדויקת.

🟦

החללים שהוחזרו – כולל דרור אור

החללים שהוחזרו כוללים:

🔹

דרור אור

— הוחזר כעת

נרצח בקיבוץ בארי ב־7/10.

גופתו נחטפה לעזה.

לאחר 208 ימים נקבע מותו.

כעת גופתו הושבה לישראל.

דרור היה בן זוגה של יונת אור, שנרצחה באותו יום.

אב לשלושה: יהלי (18), נעם (17) ועלמה (13).

נעם ועלמה נחטפו גם הן — והוחזרו בחיים במסגרת עסקת החטופים.

דרור ניהל את מחלבת בארי במשך כ־15 שנה וזכור כדמות אהובה ומרכזית.

🟧

למה החזרת חללים חשובה כמו החזרת חטופים חיים

החזרת גופות היא:

סגירת מעגל למשפחות.

סיום של אי־ודאות מתמשכת.

מחויבות מוסרית לאומית.

חלק בלתי נפרד מהמאבק על כבוד האדם, אפילו לאחר מותו.

ישראל ממשיכה במאמצים להשיב את שתי הגופות האחרונות — והלחץ המדיני, הצבאי והמודיעיני נמשך.

🟪

סיכום ברור, ללא סתירות

להלן התמונה המעודכנת והמדויקת:

✔️

כל החטופים החיים הוחזרו לישראל.

✔️

דרור אור הוחזר — כחלל.

✔️

שני חללים בלבד נותרו בעזה:

איש היס״מ, רון גואילי

סותטיסאק רינטאלק

״עניין מרכזי״