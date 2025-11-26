תרגיל המנהיגות הכוחני של ישראל כץ נועד לצרכים פוליטיים אישיים כי בליכוד אוהבים רק מי ש״עבאדאיי״

הודעה מטעם ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר:

הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, עודכן מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע שר הביטחון ביחס לצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד וזאת בזמן שהרמטכ״ל נמצא בתרגיל פתע מטכ״לי בגזרת רמת הגולן.

דו״ח צוות תורג׳מן הוגדר מלכתחילה לשימושו של הרמטכ״ל, לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים אינטגרטיבית בצה״ל ולא לשימוש פוליטי.

ההחלטה להטיל דופי בדו”ח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי – מעוררת תמיהה.

הועדה שמעה למעלה ממאות עדויות, בחנה העמיקה וביצעה תהליך מקצועי. בחינה חלופית של שלושים ימים על-ידי מבקר מערכת הביטחון, מבלי לפגוע בכבודו – אינה עניינית.

בנוסף, השר כבר עודכן, כי אחת ההחלטות הראשונות של הרמטכ״ל בעקבות הדו״ח, היא לתחקר את תוכנית ״חומת יריחו״ באופן מעמיק לאור חשיבותה.

צה״ל הינו הגוף היחידי במדינה שתחקר עצמו לעומק על מחדליו ולקח עליהם אחריות. אם נדרשת בחינה כלשהי להשלמת התמונה, עליה להיות בדמות ועדה חיצונית לצה״ל, אובייקטיבית ובלתי תלויה, אשר תבחן את התהליכים הבין-ארגוניים והרב-מדרגיים שקדמו למחדל השבעה באוקטובר ובכלל כך הממשק בין הדרג הצבאי למדיני.

באשר למסקנות האישיות – מדובר בצעדים פיקודיים פנימיים בצה״ל שאינם נדרשים באישור.

הרמיזה כאילו הקריטריונים, שנבחנו בחרדת קודש, אינם שיוויוניים – אינה ראויה, בייחוד לאור כמות הזמן וההתלבטויות שהשקיע הרמטכ״ל באופן אישי בהחלטה ביחס לכל קצין וקצין.

עצירת המינויים בצה״ל לשלושים ימים נוספים פוגעת בכושרו של צה״ל ובתהליך המוכנות שלו לאתגרים הקרובים. הרמטכ״ל ימשיך לקיים דיוני שיבוצים על פי תכנון, בהתאם לסמכויותיו, ויעבירם לאישור השר כנדרש.

אנו ממשיכים לפעול ביתר שאת בכל הזירות; רק ביומיים האחרונים בפעולת צה״ל, חוסל רמטכ״ל חיזבאללה וחוסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה.

בנוסף, הבוקר הפעיל הרמטכ״ל תרגיל פתע מטכ״לי רחב היקף ברמת הגולן, כחלק מתהליך הטמעת הלקחים, החזרה לכשירות, חיזוק היסודות והגברת המוכנות האופרטיבית.

הרמטכ״ל ממשיך להוביל את צה״ל אל מול האתגרים המבצעיים הקיימים בכלל הגזרות.

״עניין מרכזי״