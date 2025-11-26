הפסד על באזר ואף ישראלי לא שותף בהפסד האדום לריאל מדריד

בערב אחד מטלטל של ליגת האלופות, שתי אימפריות מודרניות – ברצלונה ומנצ׳סטר סיטי – יצאו מהמגרש מושפלות לגמרי:

ברצלונה הובסה 0:3 בסטמפורד ברידג׳ על ידי צ׳לסי.

מנצ׳סטר סיטי הפסידה 0:2 בבית לבאייר לברקוזן, ואיבדה רצף ביתי מדהים של שבע שנים ללא הפסד בשלב הבתים/השלב הליגתי.

שני ההפסדים הגיעו במסגרת מחזור 5 של “השלב הליגתי” החדש של הצ׳מפיונס – 36 קבוצות בליגה אחת, כל קבוצה משחקת שמונה משחקים (ארבעה בית, ארבעה חוץ), ומי שמסיים בטופ 8 עולה ישירות לשמינית הגמר.

וזה לא נגמר בשמות הגדולות: דортמונד התפוצצה על ויאריאל, יובנטוס חזרה מהקבר בנורבגיה, נאפולי התעוררה בזמן, מרסיי הפכה את ניוקאסל – והטבלה מתחילה לקבל צורה.

בוא נעבור משחק–משחק, ואז לטבלת הענק ולמשמעויות.

צ׳לסי – ברצלונה 0:3: ערב ההשפלה של בארסה בסטמפורד ברידג׳

צ׳לסי עלתה למשחק כשהיא יודעת שניצחון גדול יכול לדחוף אותה לצמרת הגבוהה של השלב הליגתי – וברצלונה קיבלה 90 דקות של שיעור משפיל בכדורגל מודרני.

איך זה נראה על הדשא

דקה 27: בעיטה של פדרו נטו נהדפת – וג׳ול קונדה, מכולם, דוחק את הכדור לשער שלו עצמו. 0:1 לצ׳לסי משער עצמי של קונדה.

דקה 44: עוד לפני ההפסקה, ברצלונה נשארת בעשרה שחקנים – רונלד אראוחו מקבל צהוב שני ואדום. כאן בערך המשחק נגמר מנטלית.

דקה 55: הילד־פלא של צ׳לסי, אסטבאו (Estevão), שוב עושה קסמים. פריצה, דריבל, בעיטה חדה – 0:2 לצ׳לסי. זה היה השער השלישי שלו בשלושה משחקים רצופים בליגת האלופות.

דקה 73: ליאם דלאפ סוגר עניין אחרי מסירה חכמה של אנזו פרננדס – 0:3 לצ׳לסי, תוצאה שמרגישה כמעט רחומה ביחס לכמות המצבים.

מספרים שלא משאירים לברצלונה תירוצים

על פי הנתונים הרשמיים:

החזקת כדור: בערך 55% צ׳לסי מול 45% ברצלונה.

בעיטות לשער: 15:5 לצ׳לסי.

למסגרת: 6:2 לצ׳לסי.

קרנות: 0:4 לברצלונה… סליחה – לצ׳לסי.

כרטיסים צהובים: 1 לצ׳לסי, 2 לברצלונה (שאחד מהם הפך לאדום).

בקיצור: זו לא הייתה מעידה מקרית – זו הייתה דומינציה טוטאלית של האנגלים מול ברצלונה חסרת אונים.

ההשלכות לברצלונה

בטבלת השלב הליגתי, ברצלונה נשארת על 7 נקודות ב־5 משחקים (2 ניצחונות, תיקו, 2 הפסדים) – מאזן שמרחיק אותה מהטופ 8 ופותח מחדש את שאלת הכושר, היציבות והעומק.

ברצלונה יוצאת מהערב הזה לא רק עם כאב מקצועי, אלא גם עם שבר מנטלי:

משחק עונה על כל הקופה – והיא כמעט לא הופיעה.

הרחקה טיפשית לפני ההפסקה.

הגנת זכוכית מול לחץ גבוה של צ׳לסי.

צ׳לסי, לעומתה, עולה ל־10 נקודות ומטפסת למקום החמישי בטבלה הליגתית – זינוק אדיר לקבוצת פרויקט שנבנתה מחדש.

מנצ׳סטר סיטי – באייר לברקוזן 2:0: לילה שבירת הרצף באיתיחאד

בצד השני של היבשת, התרסקה גם המכונה של פפ גווארדיולה. באייר לברקוזן הגיעה לאיתיחאד, לא נבהלה – ונתנה לסיטי סטירה כפולה: גם הפסד, גם סוף לרצף־בית היסטורי.

23 משחקים בלי הפסד – ונגמר

לפני המשחק הזה, מנצ׳סטר סיטי לא הפסידה בבית בשלב הבתים/שלב ליגתי של ליגת האלופות מאז 2018 – רצף של 23 משחקים.

זה הסתיים הלילה.

איך לברקוזן עשתה את זה

דקה 23: מתפרצת מהספרים, הגנה של סיטי בפיגור מספרי – אלחנדרו גרימאלדו מסיים התקפה קבוצתית יפה עם בעיטה חדה לפינה. 0:1 לגרמנים.

דקה 54: כדור רוחב נהדר של איברהים מאזא, פטריק שיק נוגח בקצה הרחבה – 0:2 ללברקוזן, והיציע בשוק.

בין לבין:

ניית׳ן אקה כמעט כובש אבל השוער מארק פלקן עוצר אותו בקור רוח.

בסיום, גם ארלינג הולאנד וגם פיל פודן נכנסים מהספסל, סיטי לוחצת – אבל פלקן עומד כמו חומת בטון, לוקח עוד כמה מצבים ומסיים כ־איש המשחק הרשמי.

הרוטציה שהתפוצצה לגווארדיולה בפנים

גווארדיולה עלה למשחק עם הרכב מרוטט מאוד – 10 שינויים לעומת המשחק הקודם, כשהוא נותן מנוחה לחלק גדול מהכוכבים.

אחרי ההפסד הוא לקח אחריות מלאה ואמר שזו הייתה בחירה שלו, ושכנראה הגזים ברוטציה על חשבון קצב, תיאום וקילר אינסטינקט.

ההשלכות למאזן

למרות ההפסד, מנצ׳סטר סיטי נשארת על 10 נקודות ב־5 משחקים – כלומר עדיין במקום טוב מאוד בדרך לעלייה.

לברקוזן, לעומת זאת, מטפסת ל־8 נקודות, מחזירה לעצמה סיכוי ממשי להיות בטופ 16 ולעלות לפלייאוף.

אבל מבחינה תדמיתית–מנטלית:

זה לא ״עוד הפסד״ – זו שבירת חומה בבית.

זה פותח מחדש את הדיון על העומס, הרוטציה, והאם סיטי השנה באמת יציבה כמו בשיא.

שאר משחקי המחזור – ערב גדול של דרמות

מלבד שני ההפסדים הגדולים, זה היה ערב מפוצץ משלו של כדורגל אירופי.

בורוסיה דורטמונד – ויאריאל 0:4

דורטמונד תפסה יום:

סר׳ו גיראסי עם צמד שהעלה אותו ל־18 שערים ב־23 משחקי צ׳מפיונס – נתון שרק הולאנד עולה עליו.

השער הראשון הגיע ממש לפני ההפסקה, השני מפנדל חוזר אחרי הרחקה של חואן פוית׳ בכרטיס אדום על הצלת יד על הקו.

כרים אדיימי ודניאל סבנסון השלימו את החגיגה, אפילו אחרי שדורטמונד החמיצה פנדל נוסף מרגלי פאביו סילבה.

דורטמונד עולה גם היא ל־10 נקודות ונצמדת לצ׳לסי ולסיטי בצמרת.

גלאטסראיי – אוניון SG ‏1:0

אוניון SG מהבלגית חטפה את הכותרת באיסטנבול:

שער ניצחון של פרומיס דיוויד אחרי מסירה מדויקת של אדם זורגאן.

גלאטסראיי בלי ויקטור אוסימהן הפצוע התקשתה מאוד, פגעה בקורה, לחצה – אבל לא השוותה.

בדקות הסיום המארחת גם איבדה שחקן בכרטיס אדום.

מרסיי – ניוקאסל יונייטד 1:2

משחק משוגע בסטאד ולודרום:

ניוקאסל הובילה משער של הרווי בארנס כבר בדקה השישית.

במחצית השנייה עלה לבמה פייר-אמריק אובמיאנג – צמד תוך חמש דקות שהפך את התוצאה והפך את האצטדיון לסיר לחץ.

אייאקס – בנפיקה 2:0

אייאקס ממשיכה קריסה:

סמואל דאל כבש בדקה השישית,

לאנדרו באריירו חתם בתוספת הזמן.

בנפיקה משיגה ניצחון ראשון בשלב הליגתי, אייאקס רושמת הפסד חמישי – עונה אירופית מביכה.

נפולי – קרבאח 0:2

נפולי מתעוררת בזמן:

סקוט מקטומיניי היה מעורב בשני השערים – נגיחה לשער הראשון, ובעיטה שגרמה לשער עצמי בשני.

בודו/גלימט – יובנטוס 3:2 ליובה

הנורבגים הובילו, יובה הפכה, ספגה פנדל בדקה ה־87 – ואז

ג׳ונתן דייוויד כבש בדקה ה־90+1 שער ניצחון דרמטי.

יובנטוס מוכיחה שיש לה עדיין דופק אירופי.

סלוביה פראג – אתלטיק בילבאו 0:0

0:0 קלאסי של “כמעט”: שתי הקבוצות הגיעו למצבים,

השוער יינדריך סטאנק הציל את סלוביה כמה פעמים, בילבאו החטיאה ממצבים מעולים – ובסוף שתיהן יצאו מתוסכלות.

הטבלה: מי בצמרת, מי נלחם על הפלייאוף, מי בצרות

הפורמט החדש מייצר טבלת־על אחת של 36 קבוצות. אחרי משחקי אתמול, התמונה מתחדדת:

באיירן מינכן, ארסנל, אינטר – מושלמות, 12 נקודות מ־4 משחקים כל אחת, בצמרת המיידית.

דורטמונד, צ׳לסי, מנצ׳סטר סיטי – 10 נקודות כל אחת, מה שממקם אותן בתוך הטופ 8 או ממש על סף.

מאחוריהן מצטופפות: פאריס סן־ז׳רמן, ריאל מדריד, ליברפול, ניוקאסל, גלאטסראיי – סביב 9 נקודות. טוטנהאם – 8 נקודות אך עם משחק חסר. לברקוזן מטפסת ל־8, בדיוק אחרי הניצחון על סיטי. ברצלונה נתקעת על 7 נקודות – מסוכנת, אבל רחוקה מהבטחה.



המשמעות לקבוצות הגדולות

ברצלונה – לא יכולה להרשות לעצמה עוד מעידות. עוד הפסד–שניים והיא עלולה להידחק מתמונת הטופ 16.

מנצ׳סטר סיטי – עדיין במקום טוב, אבל האשליה של “שליטה טוטאלית באירופה” נסדקת. הסגל עמוק, אבל הרוטציה דופקת קצב.

צ׳לסי – מתמקמת כקונטנדרית אמיתית בצד האנגלי של המפה, לא עוד “פרויקט בבנייה” אלא קבוצה שמפרקת את ברצלונה בלי למצמץ.

דורטמונד ויובנטוס – מזכירות שעדיין יש כוח ותודעה של מועדוני־על מסורתיים שיכולים להתפוצץ בערב נכון.

סיכום: לילה של רעידת אדמה אירופית

בערב אחד, ברצלונה חטפה סטירה מצלצלת בלונדון,

מנצ׳סטר סיטי איבדה רצף ביתי של שבע שנים באירופה,

והטבלה של ליגת האלופות קיבלה צורה חדשה, פתוחה, מלאה דרמה.

זה לא עוד “מחזור רגיל” – זה קו שבר בעונת 2025/26:

צ׳לסי ולברקוזן קופצות מדרגה.

בארסה וסיטי לומדות שהשם והמותג לא מספיקים.

כל טעות, כל הרחקה, כל רוטציה – עלולות לעלות ביוקר בשלב הליגה החדש, שבו אין ביטחון ולא בטוחה.

וכמו תמיד, מה שיפה בכדורגל האירופי הוא דבר אחד:

המחזור הבא כבר מחכה מעבר לפינה – וכל מה שראינו הלילה הוא רק הפרק הבא בדרמה, לא הסיום.