שבת, 29 בנובמבר 2025
שני פלסטינים נהרגו בתקרית ברצועה

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 29 בנובמבר 2025

דובר צה״ל:

מוקדם יותר היום (ש'), כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, זיהו שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ביצעו פעולות חשודות בקרקע והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר זיהוי הכוחות, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח חיסלו את החשודים במטרה להסיר את האיום.

באירוע נוסף הבוקר (ש׳), כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל, זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

״עניין מרכזי״

