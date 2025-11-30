 דילוג לתוכן
יום ראשון, 30 בנובמבר 2025
לאזטיץ׳ התפטר ממכבי תל אביב בעקבות השלכת אבוקות לעבר ביתו בדרישה לסילוקו

רמי יצהר 30 בנובמבר 2025

מאמן קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב לאזטיץ׳ סיים את תפקידו. המאמן הודיע כי הוא ומשפחתו מרגישים מאויימים בשל ההפגנות ליד ביתו שכללו השלכת אבוקות ואמצעים פירוטכניים אחרים. המשטרה הוזעקה אך איש לא נעצר.

במכבי חשים אי נוחות גדולה הואיל ולאזטיץ׳ ניצל את התקרית והתפטר.

הקבוצה שלו אמנם זכתה באליפות אבל העונה קירטעה, כשהשיא היו לאחר שהקבוצה ספגה שישיות בשני משחקיה האחרונים בליגה הישראלית ובליגה האירופית.

התבוסות הביאו לכך שהמאמן איבד את אמון הקהל, השחקנים וההנהלה.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999.

