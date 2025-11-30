לאזטיץ׳ התפטר ממכבי תל אביב בעקבות השלכת אבוקות לעבר ביתו בדרישה לסילוקו

מאמן קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב לאזטיץ׳ סיים את תפקידו. המאמן הודיע כי הוא ומשפחתו מרגישים מאויימים בשל ההפגנות ליד ביתו שכללו השלכת אבוקות ואמצעים פירוטכניים אחרים. המשטרה הוזעקה אך איש לא נעצר.

במכבי חשים אי נוחות גדולה הואיל ולאזטיץ׳ ניצל את התקרית והתפטר.

הקבוצה שלו אמנם זכתה באליפות אבל העונה קירטעה, כשהשיא היו לאחר שהקבוצה ספגה שישיות בשני משחקיה האחרונים בליגה הישראלית ובליגה האירופית.

התבוסות הביאו לכך שהמאמן איבד את אמון הקהל, השחקנים וההנהלה.

״עניין מרכזי״

