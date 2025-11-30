 דילוג לתוכן
יום ראשון, 30 בנובמבר 2025
מבזקים
משחק מכור: ביבי מסדר לעצמו חנינה מהנשיא שתאפשר לו לנצח גם בבחירות הבאות

רמי יצהר 30 בנובמבר 2025

ביבי הגיש באמצעות פרקליטו בקשת חנינה מהנשיא הרצוג.

הפנייה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו״ד עמית חדד וכן למחלקת החנינות במשרד המשפטים.

במשרד המשפטים, שבשליטת השר לוין, תכין חוות דעת ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.

מדובר בהמשך לתרגיל משולב, מתוחכם וממושך של נתניהו שהבין כי אם בית המשפט ימשיך בדיונים במשפטו הוא צפוי י להרשעה שעלולה לפסול אותו ממועמדות לתפקיד בבחירות הבאות. המהלך לווה בפנייה של טראמפ לנשיא לחון את נתניהו במהלך נאומו בכנסת. מאוחר יותר פנה שוב הנשיא האמריקני להרצוג וכן התבטא שוב ושוב לטובת המהלך.

שאלת המפתח היא האם ניתן לחון את נתניהו ללא שיודה באשמה המיוחסת לו בכתב האישום. הוויכוח יתלהט אבל ביבי כמו ביבי מנהל כהרגלו משחק מכור שבו התוצאה ידועה מראש – נתניהו מנצח.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקפוליטיקהחדשות

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999.

