עונת החורף: כך תשמרו על עור, אנרגיה ותזונה טבעית

הימים קצרים יותר, האוויר בחוץ יבש, והשמיים האפורים גורמים לרבים מאיתנו לרצות בעיקר להתכרבל מתחת לשמיכה עם כוס תה חם. עונת החורף מביאה איתה קסם רומנטי של גשם ובית, אבל היא גם מציבה בפני הגוף שלנו אתגרים לא פשוטים. הגוף דורש תשומת לב נוספת, העור שלנו "צמא" ליחס, ומאגרי האנרגיה נוטים להתרוקן מהר יותר מאשר בקיץ.

דווקא עכשיו, כשהטמפרטורות צונחות, חשוב לזכור שהמפתח לרעננות, לתחושת חיוניות ולמראה בריא טמון בשילוב נכון של תזונה עשירה, שגרה של טיפוח מודע ותמיכה פנימית בעזרת ויטמינים ורכיבים מהטבע. במאמר זה נצלול אל תוך השינויים שהגוף עובר בחורף, ונבין איך אפשר לעבור את העונה הקרה כשאנחנו במיטבנו – מבפנים ומבחוץ.

למה הגוף שלנו משתנה בחורף?

האם שמתם לב שכשמגיע החורף, החשק לפירות טריים יורד, ובמקומו עולה הצורך בפחמימות מנחמות ובמזון מבושל וכבד? זה לא מקרי. השינוי בשעות האור משפיע ישירות על השעון הביולוגי שלנו ועל רמות האנרגיה. פחות חשיפה לשמש משמעה לעיתים ייצור מופחת של סרוטונין (הורמון "המצב רוח") ושינויים במאזן הויטמינים בגוף, כמו ויטמין D.

בנוסף, הקור גורם לגוף להשקיע יותר אנרגיה בחימום עצמי, מה שעלול להוביל לתחושת עייפות כללית ולרצון "להיכנס למצב חיסכון". הנטייה הטבעית שלנו היא להפחית בתנועה ולהתכנס בבתים מחוממים, אך דווקא ההתכנסות הזו, בשילוב עם תזונה שנוטה להיות פחות מגוונת מבחינת ירקות ופירות חיים, עלולה ליצור חוסר איזון.

כדי לשמור על תזונה טבעית בחורף, אנחנו צריכים להיות אקטיביים בבחירות שלנו. זה הזמן להקשיב לגוף – לא רק לרצון המיידי לפחמימה, אלא לצורך העמוק יותר בהזנה. שמירה על אנרגיה טבעית דורשת מאיתנו לשלב מזונות שמעניקים "דלק" איכותי לאורך זמן, ולא רק אנרגיה רגעית שצונחת מהר. המטרה היא חיזוק הגוף בעונה הקרה באמצעות הרגלים תומכים, שיאפשרו לנו להישאר ערניים וחיוניים גם כשבחוץ סוער.

עור יבש ועייף? הנה הסיבות והפתרונות

אחת התלונות הנפוצות ביותר בחורף נוגעת למראה העור. אם בקיץ אנחנו מתמודדים עם זיעה ושמנוניות, החורף מביא איתו יובש, חספוס, אדמומיות ולעיתים אף קילופים. הסיבה לכך כפולה: מצד אחד, האוויר בחוץ קר ונטול לחות; מצד שני, אנחנו מבלים שעות רבות בחדרים סגורים עם חימום מלאכותי (מזגנים, רדיאטורים) שמייבשים את האוויר – ואת העור שלנו.

התוצאה היא עור שנראה עייף, חסר ברק ופחות גמיש. בנוסף, בחורף אנחנו נוטים לשתות פחות מים כי תחושת הצמא פחות מורגשת, מה שמוביל להתייבשות פנימית שמשתקפת מיד כלפי חוץ.

אז מה עושים?

הפתרון מתחיל, כמו תמיד, בשילוב של פנים וחוץ. מבחינה חיצונית, מומלץ לעבור לשימוש בשמנים מזינים ובקרמים עשירים יותר, שיכולים "לכלוא" את הלחות בעור. אך הטיפוח החיצוני הוא רק חצי מהדרך. כדי להשיג את אותו "זוהר" (Glow) מפורסם, עלינו להזין את העור מבפנים באמצעות ויטמינים לעור ולגוף.

רכיב מפתח בהקשר זה הוא נוגד חמצון עוצמתי שכולנו מכירים – ויטמין סי. מעבר להיותו פופולרי מאוד בחורף, ויטמין סי מעורב בתהליכים הקשורים לייצור קולגן (החלבון האחראי על מיצוק וגמישות העור) ומסייע בהגנה מפני נזקי חמצון. צריכה מספקת שלו עשויה לתרום למראה עור רענן יותר, גם בתנאי יובש. זהו דוגמה מצוינת לאופן שבו תוספי תזונה טבעיים יכולים להשתלב בשגרת הטיפוח (Beauty from within).

למידע נוסף על תוספי ויטמין סי ותפקידם בתזונה הטבעית – בקרו באתר Biogaya.

תזונה חורפית חכמה – איזון, צבעים וטבעיות

רבים טועים לחשוב שוויטמין סי נמצא רק בתפוזים, או שבחורף אין מספיק ירקות איכותיים. האמת היא שהטבע מספק לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים בכל עונה, וגם בחורף השווקים מלאים בכל טוב – צריך רק לדעת מה לבחור.

תפריט חורפי טבעי ומאוזן לא חייב להיות דל או משעמם. להיפך, זה הזמן להכניס צבע לצלחת:

האדומים: פלפל אדום הוא אחד משיאני הוויטמין סי (אפילו יותר מתפוז!). גם עגבניות (שעדיף לבשל מעט בחורף כדי לשחרר ליקופן) הן תוספת נהדרת.

הירוקים הכהים: ברוקולי, קייל ותרד הם מקורות טבעיים לוויטמינים ומינרלים חיוניים כמו ברזל ומגנזיום. נסו לשלב אותם במרקים או כתוספת מאודה לארוחה חמה.

הכתומים: בטטה, דלעת וגזר עשירים בבטא-קרוטן, שהופך בגוף לוויטמין A – חיוני לשמירה על העור ועל הריריות בחורף.

הדרים וקיווי: כמובן, אי אפשר לדבר על החורף בלי להזכיר את פירות ההדר והקיווי, שמספקים בוסט של רעננות ומתיקות טבעית.

כדי לשמור על בריאות הגוף בחורף, נסו לפתוח את הבוקר עם כוס מים פושרים ולימון, שלבו ג'ינג'ר וכורכום בתה או במרק לחימום והנעה, והקפידו על ארוחות מסודרות שימנעו את ה"נפילות" ברמות הסוכר והאנרגיה.

טיפ לבישול חכם: אל תבשלו את הירקות עד שהם הופכים למחית. אידוי קל או הקפצה קצרה שומרים טוב יותר על הערכים התזונתיים ועל הוויטמינים שבמזון.

למה כדאי לחשוב על ויטמינים ותוספי תזונה?

בעולם אידיאלי, היינו מקבלים את כל מה שהגוף זקוק לו אך ורק מהצלחת שלנו. אבל המציאות המודרנית קצת יותר מורכבת: הקצב האינטנסיבי, הקרקעות שהדלדלו עם השנים, זמן האחסון הממושך של הפירות בסופר, והמתח היומיומי (סטרס) – כל אלו עלולים ליצור פערים תזונתיים.

בנוסף, בחורף ספיגת חלק מהרכיבים עלולה להיות מושפעת משינויים באורח החיים. כאן נכנסים לתמונה תוספי תזונה. חשוב להבין: תוסף אינו בא להחליף ארוחה טובה ואינו "קסם". המטרה שלו, כשמו כן הוא – להוסיף ולהשלים.

שילוב של ויטמינים איכותיים, כמו ויטמין סי, ויטמין D או מולטי-ויטמין המותאם אישית, יכול לשמש כמעין "רשת ביטחון" תזונתית. צריכה של תוספי תזונה טבעיים ממקורות אמינים יכולה לסייע לגוף לשמור על יציבות, לתמוך במערכות ההגנה הטבעיות ולסייע בתחושת חיוניות, במיוחד בתקופות עמוסות או מאתגרות. זהו חלק מתפיסה הוליסטית של אורח חיים מאוזן ובריא, שבו אנחנו נותנים לגוף את הכלים הטובים ביותר להתמודד עם הסביבה.

החורף הזה בוחרים בטבעי

החורף הוא לא רק עונה של קור וגשם, אלא הזדמנות נהדרת להאט את הקצב, להתכנס פנימה ולהקדיש לגוף שלנו את תשומת הלב שמגיעה לו. בין אם זה דרך קערת מרק כתום ועשיר, מריחת שמן מפנק על העור, או הקפדה על נטילת ויטמין סי בבוקר – כל פעולה קטנה מצטרפת למכלול של בריאות.

השנה, נסו לאמץ גישה רכה יותר כלפי עצמכם. בחרו ב-תזונה טבעית, הקפידו על שגרה מרגיעה ושקלו לשלב תוספי תזונה טבעיים שמתאימים לצרכים האישיים שלכם. כשהגוף מקבל את ההזנה הנכונה, גם יום סגריר יכול להרגיש מלא באנרגיה.

שיהיה חורף חמים, בריא ומאוזן!