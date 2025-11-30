 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 30 בנובמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

פשיטות ומעצרים נגד גורמי חמאס הפועלים בגדה

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 30 בנובמבר 2025

במהלך השבוע הקודם פעלו כוחות עוצבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה כחלק ממבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון.

המבצע נפתח בפעולה חשאית של לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ בכפרים טמון ופרעה, ובחיסול מחבל מבוקש מדרום לעיר ג'נין.

במסגרת הפעילות, פשטו כוחות הקומנדו על מאות יעדים בכפרים טמון ופרעה.
הכוחות איתרו חמ״ל תצפיות מבצעי, חומרי נפץ, אמצעי לחימה וחומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס.
בנוסף, נעצרו יותר מעשרה מחבלים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ומחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.
עשרות חשודים נוספים הועברו להמשך חקירה.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה