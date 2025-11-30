פשיטות ומעצרים נגד גורמי חמאס הפועלים בגדה

במהלך השבוע הקודם פעלו כוחות עוצבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה כחלק ממבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון.

המבצע נפתח בפעולה חשאית של לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ בכפרים טמון ופרעה, ובחיסול מחבל מבוקש מדרום לעיר ג'נין.

במסגרת הפעילות, פשטו כוחות הקומנדו על מאות יעדים בכפרים טמון ופרעה.

הכוחות איתרו חמ״ל תצפיות מבצעי, חומרי נפץ, אמצעי לחימה וחומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס.

בנוסף, נעצרו יותר מעשרה מחבלים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ומחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

עשרות חשודים נוספים הועברו להמשך חקירה.

״עניין מרכזי״