קורס פסיכומטרי – קורסי פסיכומטרי מומלצים

מבחן הפסיכומטרי מהווה חסם לכניסת אלפי תלמידים שרוצים להתקבל לאקדמיה. לכן, על מנת להצליח להקפיץ את הציון תלמידים רבים בוחרים להשתתף בקורס פסיכומטרי שילמד אותם את הדרך הקצרה והמהירה לפתרון השאלות בבחינה.

החלטנו לבדוק, אילו יתרונות יש לקורס פסיכומטרי ומי הם קורסי הפסיכומטרי המומלצים.

כיום ברור לכל תלמיד שעל מנת להתקבל לתואר נחשק באקדמיה צריך ציון פסיכומטרי הגבוה משמעותית מהציון הארצי הממוצע, שעומד כיום על 536 נקודות בלבד.

הדרך הטובה (לעתים היחידה) לקבל ציון גבוה בבחינה היא ללמוד בעזרת קורס פסיכומטרי מומלץ שמכין תלמידים רבים לבחינה, ובעזרתו הם מצליחים לעבור את ה-700 בבחינה.

מתלבט בין יואל גבע בגלל השם, מור קורן בזכות התוצאות או קידום?

ריכזנו עבורך מספר קורסים מומלצים לפסיכומטרי וצירפנו תשובות לשאלות חשובות שכדאי לכל אחד לדעת לפני שבוחרים להירשם.

מור קורן – הציונים הכי גבוהים בארץ!

מור קורן הוא בית ספר ותיק שקיים משנת 2006. תלמידים שנרשמים לקורס של מור קורן יזכו לקבל:

מורים מעולים עם ניסיון וותק ממוצע של יותר מ-10 שנים; למידה בכיתה קטנה והומוגנית (10 בממוצע); ערכת לימוד מתקדמת; שיעורים מוקלטים; אפשרות ללמוד בכיתה או ב-LIVE ועוד.

חיסרון – ממוקמים בתל-אביב (ליד עזריאלי) ובנתניה (אין פריסה ארצית).

יואל גבע – המורים שלנו יעזרו לך להצליח!

יואל גבע הוא בית ספר בעל ותק של שנים בתחום הלימודים. תלמידים שיבחרו בקורס של יואל גבע יזכו לקבל:

מורים מקצועיים בהוראה ובעלי ניסיון של מעל 10 שנים; מערכת למידה (קמפוס) מתקדמת; חוויית לימוד שונה ועוד.

חסרונות – כיתות לימוד של כ-35 תלמידים ומחיר מהגבוהים בשוק. לא בהכרח מתאים לכל אחד.

קידום – המורים הטובים של קידום יעזרו לך בפסיכומטרי!

קידום הוא בית ספר בעל ותק של שנים בתחום הלימודים ובפסיכומטרי. תלמידים שיבחרו בקידום יקבלו:

מורים טובים עם ניסיון של שנים; ערכת ספרי לימוד ועזרים נוספים; תוכנית לימודים מותאמת אישית ועוד.

חיסרון – כיתות לימוד של כ-28 תלמידים. לא בהכרח מתאים לכל תלמיד.

IQ – המורים שלנו יעזרו לך להצליח!

IQ הוא בית ספר בעל ותק של 30 שנים בתחום הלימודים. תלמידים שיבחרו ללמוד ב-IQ יקבלו:

מורה זמין עם תוכנית עבודה מותאמת אישית; פריסה ארצית; חומרי לימוד; אפליקציות מתקדמות ועוד.

חיסרון – לחלק מהמורים ברשת יש ניסיון של פחות מ-5 שנים בהדרכת פסיכומטרי.

איך לבחור קורס פסיכומטרי מומלץ?

קורס פסיכומטרי איכותי צריך לכלול מגוון יתרונות:

כיתה קטנה והומוגנית – ללימוד פסיכומטרי בכיתה של 10 תלמידים יש הרבה יתרונות על פני לימודים בכיתה של 30 תלמידים.

יתרונות: פותרים יותר תרגילים בכיתה עם המדריך ופחות בבית; פחות הפרעות והסחות דעת ; יחס אישי ומעקב צמוד ועוד.

מחקרים רבים שנעשו באקדמיה הגיעו למסקנה שתלמידים שלמדו בכיתות קטנות הצליחו להגיע לתוצאות טובות יותר.

מורה מעולה – מורה תותח עם ניסיון וסבלנות שמסביר ומפשט את החומר יעזור לך להבין את מגוון הנושאים בבחינה.

כדאי לדעת, מורה עם ותק של 20 שנה לא בהכרח טוב יותר עם מורה בעל ותק של 10 שנים. מה שחשוב זה צורת העברת החומר לתלמיד, לכן מומלץ לתאם שיעור ניסיון עם המדריך בקורס על מנת להתרשם ממקצועיות המדריך.

חומר לימוד – חומר עדכני שכולל שאלות ברמה אחת מעל לשאלות בבחינה הסופית הוא המפתח להצלחה!

כדאי לדעת, בבדיקה שעשינו, מצאנו חומרי לימוד של מכוני פסיכומטרי, שבהם יש שאלות שנכתבו לפני כ-20 שנה.

שימו לב – לתלמיד שילמד מספרי לימוד ישנים עם שאלות קלות מדי, שלא תואמות לבחינה הסופית, יהיה קשה להתמודד ולהצליח בזמן אמת עם השאלות בבחינה.

הצלחנו למצוא – ספרי לימוד עם מגוון רמות, אלפי שאלות ופתרונות מלאים ברמה אחת מעל המבחן הסופי אצל מור קורן.

ציון – הבדיקה החשובה ביותר לטעמנו, בהשוואת קורסי פסיכומטרי, היא הציון.

מצאנו בסקר מספר לא מבוטל של תלמידים שלמדו בקורס פסיכומטרי שנחשב למומלץ, אך במבחן התוצאה הציון של התלמידים שלו היה מתחת לממוצע.

את הציונים הגבוהים ביותר בפסיכומטרי מצאנו בבית הספר של מור קורן, עם ציון ממוצע העובר את ה-634. בנוסף, מצאנו גם תלמידים שלמדו בקורס פסיכומטרי של קידום או EW ובקורסים נוספים שלא קיבלו ציון גבוה, למדו לאחר מכן אצל מור קורן והצליחו לשפר את הציון ביותר מ-100 נקודות!

איזה קורס פסיכומטרי הוא הכי מומלץ?

התשובה שונה מתלמיד לתלמיד וצריכה להיות בהתאם לצרכים של כל תלמיד.

מי שרוצה ללמוד בכיתה קטנה וחשוב לו לקבל ציון גבוה, ככל הנראה יבחר ללמוד קורס פסיכומטרי אצל מור קורן.

מי שחשוב לו ללמוד בקורס בעל שם ונפוץ, ככל הנראה יבחר ביואל גבע.

מה היתרון של קורס פסיכומטרי?

קורס פסיכומטרי יאפשר לך לקבל ערכה של חומרי לימוד, מורה שילמד וילווה אותך ומסגרת תומכת, מה שיכול להקפיץ לך את הציון ביותר מ-130 נקודות!

שווה לך להשקיע פעם אחת, לקבל ציון גבוה ולהתקבל ללימודים ולא ללמוד מספר פעמים לבחינה.

לסיכום: רוצה להצליח בפסיכומטרי? השווה באמצעות הסקר המוביל בין קורסי פסיכומטרי מומלצים ובחר קורס בהתאם לגורמים שיעזרו לך למקסם את התוצאה שלך בבחינה – כיתה קטנה, מורה שמסביר היטב וציונים גבוהים. כך תבחר בקורס המומלץ.