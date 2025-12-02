ארגוני הפשיעה במגזר אינם מתרגשים במיוחד מהפשיטה הלילית

פשיטת ענק על ארגוני הפשיעה אבו-לטיף וחרירי — 23 עצורים, מאות שוטרים, ומהלך שעשוי לשנות את כלל “חוק הג’ונגל” בצפון ובחברה הערבית. בעבר כבר נטען שהמהלך המשטרתית התקיף יאפשר לנתץ את הפשיעה הגואה במגזר פנימה ובין העבריינים לאזרחים וסוחרים תמימים המצויים תחת איום תמיד ואלימות גואה. המשטרה משקיעה אמנם מאמץ גדול לסכל את הפשיעה הערבית אבל ארגוני הפשיעה של המגזר אינם מתרגשים במיוחד. הם בשלהם.

מאות שוטרים, לוחמי מג”ב ויחידות מיוחדות יצאו לפשיטה נרחבת על עשרות יעדים של ארגוני הפשע המסוכנים בחברה הערבית: אבו-לטיף וחרירי. השניים לא נכללו אישית בפעולה. הפעולה הגלויה מגיעה לאחר כשנה של הפעלת סוכן סמוי המכונה ״הנסיך״. הפעולה הביאה לחשיפת פעולות סחיטה, פרוטקשן, והשתלטות על עסקים ומכרזים ציבוריים – כך לפי הודעת המשטרה.

התוצאה: 23 חשודים נעצרו, בטוחים בחשד לעבירות חמורות, כשהמדינה שולחת מסר ברור: לא עוד.

המהלך: כך התבצע הפיצוץ — סוכן סמוי, מבצע לילה, ותשתית ראייתית של שנה

החקירה החלה לפני כשנה בידי היחידה המרכזית (ימ״ר) בצפון, בליווי פרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז.

סוכן סמוי — שזכה לכינוי “הנסיך” — חדר לעומק ארגוני הפשיעה ובמשך חודשים ראה, הקליט, תיעד: הסחיטות, הדמי-חסות, השתלטות על עסקים, מיזמים, מכרזים.

לפנות בוקר: מאות שוטרים מיחידות מיוחדות + מג”ב + ימ”מ — סימנו עשרות בתים ביישובים בצפון, ביהודה-ושומרון, בוואדי עארה, ג’לג’וליה, שכם, קלפייה, בית ג’ן ועוד — והחלו מעצרים.

בין הנעצרים: חברי ארגונים בכירים, שמו נקשר בסחר אכזרי, סחיטה, רכישת השפעה, השתלטות על מכרזים ציבוריים — ועימותים קשים ששלטו בשנים האחרונות באזור.

מה עולה מהחקירה — טווח עבירות, מודל הפעולה, התרחבות מערכת הפשיעה

לפי הודעת המשטרה, הארגונים החרירי ואבו-לטיף — לפיהם הופנו המעצרים — כבר מזמן עברו מגביית חסות “עניינית” להשתלטות כוללת על עסקים, מכרזים ציבוריים, סחיטות, איומים, אלימות, ירי ואף שורת מקרי רצח.

בין התחומים המרכזיים:

גביית דמי חסות (פרוטקשן) מבעלי עסקים.

השתלטות על מכרזים ציבוריים — ניסיון לשלוט בזירות כלכליות מרכזיות.

סחיטה, איומים, אלימות וירי — מקורות ההון של הארגונים, שמושתתים על פחד.

כמו כן, לפי גורמי משטרה – הארגונים פעלו לא רק בצפון ובגליל: הפעילות שלהם התפשטה למרכז המדינה, יהודה-ושומרון, ויש גם חשד לקשרים מעבר לגבולות — מה שהופך את המהלך של הלילה לגלובלי במידת מה.

המעצר: 23 עצורים — הקרב על ההנהגה, הדור הבא — ומה זה אומר

23 עצורים: בכירי ארגוני הפשיעה, פעילים מרכזיים — זה מספר חשוב, אך לא מספר סופי; בפרקליטות מציינים שהחקירה נמשכת.

העד מדינה שהוביל את החקירה — “הנסיך” — הוא אולי שינוי מפריט: זה לא רק תיק; זו תפנית. הפעם המדינה עוברת ללכוד את ראשי הארגונים עצמם, לא רק את החיילים.

מפקד מחוז הצפון, מאיר אליהו: “נבוא איתכם חשבון – ייקח כמה זמן שייקח.” — מסר ברור: אין עוד חומת מגירה, אין עוד עמדת ביניים.

גם המפכ״ל דני לוי הבהיר: הפשיעה הזאת — תהפוך לשולית. “עבריינים לא עומדים מול משטרה חזקה,” אמר.

ההקשר: ארגוני פשיעה בחברה הערבית — הזירה, העוצמה, הפחד

ארגוני הפשע החרירי ואבו-לטיף נחשבים מאז שנים לגורמים החזקים ביותר בחברה הערבית:

הם שולטים במוקדים של סחיטה, אלימות, ירי.

משקיעים בהחתמת “חיילים” – צעירים שנחשפים לאלימות, עוני, והבטחות לשליטה וכסף.

ריבוי הירי, הסכסוכים, השליטה בתשתיות חשמל, מים, בנייה, מכרזים — כל אלה הפכו לעסק מסוכן, עשיר ומסועף.

בשנים האחרונות נרשמו מאות מקרי רצח, ירי ואלימות — שוק שמתעב לא רק את הקורבנות אלא גם את אותם יישובים וקהילות שנקלעו בין הסרגלים.

האם זו נקודת מפנה? — שלוש תרחישים לעתיד

התפרקות שליטה מרכזית — המעצרים עלולים לשבש את ההיררכיה, להחליש את הארגונים, ולפתוח דרך לשיקום חיי אזרחים רגילים. מלחמת כעס ושלטון ריק — ייתכן שהיעדר הנהגה יוביל למאבקי כוחות פנימיים, ירי, חיסולים וכאוס רחוב. הזדמנות לחברה הערבית — עם חלוף הזמן, משטרה יציבה ושיתוף קהילתי יכולים להביא להפחתת הפשיעה, יציבות, תחושת ביטחון, ושינוי תרבותי.

סיכום – הלילה שהפך שורה בתולדות הפשע בישראל

בשעות שפוצצו האירועים — המדינה לא הסתפקה בהצהרות. היא פעילה.

23 עצורים; מאות שוטרים; עד מדינה; מבצע לילה חסר תקדים; ורעש שכנראה ירגיש שבועות, חודשים — אולי שנים.

אבו-לטיף, חרירי — ואלו שעוד לא נתפסו — נכנסו לחרדות. מי עוד בארגון שלהם הוא סוכן משטרתי סמוי?

״עניין מרכזי״