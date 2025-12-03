אירופה למדה מהמלחמה בעזה ומשכפלת את המודל הישראלי

הנה כמה נקודות מעניינות להבנת ההתפתחויות האחרונות הנובעות מהאיום החמור והמפורש של פוטין לצאת בקרוב למלחמה כוללת מול מערב אירופה על רקע הסירוב העיקר של זלנסקי ומנהיגי מרבית המדינות האירופיות להכנע לתכתיבי הכניעה שרקמו פוטין וטראפ כדי לסיים את המלחמה באוקראינה בניצחון רוסי מהדהד. עכשיו ברור כי המלחמה של ישראל מול אלפי טילים מעזה הפכה למעבדה עולמית. אירופה הבינה שני דברים עקרוניים:

1. השמיים הם החזית החדשה

זו כבר לא מלחמה של טנקים —

אלא מתקפות טילים, סייבר, ו”חיסולים שמימיים”.

2. המענה חייב להיות רב־שכבתי

לא די במערכת אחת:

חץ-3 ליירוט בליסטיים,

קלע דוד לטילים מדויקים,

כיפת ברזל לכמות עצומה של שיגורים.

3. ישראל היא מעצמת יירוט שאין כמוה בעולם

כשאירופה שוקלת את האפשרויות —

היא בוחרת בזה שהוכח שוב ושוב: ישראל.

פוטין מאיץ, אירופה מתבצרת — וישראל הופכת לשכבת המגן של המערב

כאשר רוסיה מציבה טילים בבלארוס, בקלינינגרד ובמרחבים הצפוניים —

אירופה מסתכלת מזרחה וחוששת.

ההתייצבות של Arrow 3 בגרמניה היא הכרזה ברורה:

היבשת שמחלישה צבאות כבר עשור — מחזירה את הביטחון דרך המוח הישראלי.

זו הפעם הראשונה שבה ישראל מספקת פתרון שנוגע לכל הפדרציה האירופית —

לא רק ללקוח אחד.

זהו שיתוף פעולה בעוצמה היסטורית.

מה צפוי עכשיו?

1. רוסיה תבחן את הגבולות

לא סביר שמלחמה תיפתח מחר בבוקר —

אך רוסיה תבדוק:

חדירות אוויר,

מתקפות סייבר,

אותות צבאיים בים השחור ובבלארוס.

2. אירופה תרחיב את העסקאות עם ישראל

נשמע כבר על:

רכישת מערכות נוספות,

פריסת מיגון במדינות נוספות,

שיתופי פעולה מודיעיניים חדשים.

3. ישראל תהפוך לשחקן מרכזי במערך ההרתעה העולמי

מה שהיה פעם “כיפת ברזל”

נהיה עכשיו:

החומה של אירופה.

סיכום

אירופה ניצבת מול אחד האיומים הגדולים בתולדותיה.

פוטין מגביר את הווליום,

המערב מגביר את הכוננות,

וישראל — דווקא ישראל — מספקת את שכבת ההגנה שמפרידה בין הכאוס לבין היציבות.

העולם משתנה מול העיניים.

ואם תיפתח מלחמה —

לאירופה תהיה הפעם חומה ישראלית בשמיים.