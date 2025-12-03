טילי ״חץ 3״, קלע דוד וכיפת ברזל יגנו על מדינות אירופה אם פוטין יממש את איומו לצאת למלחמה כוללת

על רקע הכישלון הצורב של פוטין להשיג הכרעה באוקראינה, ונוכח ההתנגדות הנחרצת של זלנסקי להכנע לתכתיבים של טראמפ ופוטין עלה בתחילת השבוע השליט הרוסי שלב נוסף בהגברת המתיחות בזירה האירופית כשאיים ישירות על מדינות מערב היבשת לצאת נגדן במתקפה כללית מיידית.

מי שמכיר את פוטין מבין שהאיש אינו משמיע דברים כאלה אלא אם הוא אכן זומם לממשם. מדובר באיום חסר תקדים מאז סיום מלחמת העולם השנייה וזה קורה בדיוק כשגרמניה סיימה להתחמש במערכות הגנה ישראליות המתקדמות בעולם מסוג חץ 3, קלע דוד וכיפת ברזל. אין להקל ראש בהתפתחויות שלישראל תועלת מסוימת בצידן: עכשיו כולם מחזרים אחרי תעשיית הנשק הישראלית ואפילו בתערוכה האווירית השנתית החשובה בעולם בפריז כבר הודיעו שישראל יותר ממוזמנת, זאת בניגוד לשנים האחרונות כשמקרון עשה שרירים נגד המלחמה הישראלית.

ולדימיר פוטין היה חד משעי באיום שלו״ “אם אירופה תבחר בעימות — רוסיה מוכנה למלחמה כבר עכשיו.” המשפט הזה, שנאמר מול בכירי המשטר במוסקבה ובנוכחות נציגים זרים, הטיל צל כבד על היבשת. במקביל — ממש בימים אלו — נכנס לפעולה אחד המערכים הצבאיים המשמעותיים בתולדות היחסים בין ישראל לאירופה: מערכות “חץ 3” הישראליות פרושות על אדמת גרמניה ועתידות להיכנס לכשירות מבצעית מלאה.

הצירוף בין איום רוסי למגן ישראלי — יוצר מציאות חדשה לחלוטין ביבשת שידעה מלחמות עולם, כיבושים ואימה גרעינית, ומצאה עצמה שוב על גבול רתיחה.

פוטין מרחיב את האיום: “אירופה מדרדרת למלחמה והיא תשלם את המחיר”

במסר ששודר בכל ערוצי רוסיה — וגם הועבר דרך סוכנויות ידידותיות במערב — אמר פוטין כי:

אירופה “מנוהלת בידי גורמים חסרי שליטה”.

המערב “משחק באש”.

רוסיה “ערוכה למערכה רחבה בכל רגע”.

זוהי הסלמה מילולית ברורה: לא עוד רמיזות, אלא הכרזה ישירה של מוכנות מלחמתית.

במודיעין המערבי מזהים שינוי טון: לא רק התגרות — אלא מסגור של אירופה כאויבת מתהווה.

התגובה ביבשת לא איחרה לבוא.

גרמניה נכנסת לדריכות: חץ 3 הישראלי נכנס לשמיים האירופיים

כמעט בחשאי, כמעט בלי טקסים, אבל בזמן האיום —

גרמניה פרשה בפועל את מערכות “חץ 3” שרכשה מישראל.

המערכת, שפותחה בידי התעשייה האווירית בשיתוף צה”ל והמשרד לאבטחת המולדת האמריקני, נחשבת כיום היירוט האווירי הכי מתקדם בעולם נגד טילים בליסטיים ארוכי טווח.

מה זה אומר בפועל?

לראשונה אי פעם נמצאת מערכת יירוט ישראלית על אדמת אירופה.

לראשונה יש לגרמניה מענה אמיתי מול איום בליסטי רוסי.

לראשונה, מערך הגנה ישראלי הופך לחלק אינטגרלי ממערך מגן אירופי.

כלומר — פוטין מאיים, אירופה ממהרת להתכסות ביכולות ישראל.

אירופה רועדת | פרשנות “עניין מרכזי”

1. פוטין בונה מצג של שיגעון מחושב

פוטין משתמש באיום צבאי כדי לייצר:

לחץ על נאט”ו,

פיצול בין מדינות אירופה,

ובעיקר — הפחדה שתקטין תמיכה באוקראינה.

המשפטים האחרונים שלו לא מקריים — הם תזמון פוליטי.

2. כדורי ההרתעה זזים — וישראל במרכז הבמה

העובדה שבמערב העולם המערכת שבחרו להציב היא חץ 3 הישראלי, ולא פתרון אמריקאי או אירופי, מעידה על כמה דברים:

אמון מוחלט ביכולות ההגנה של ישראל.

תלות ביטחונית מתעצמת בין אירופה לישראל.

הכרה בינלאומית בכך שישראל היא מעצמה טכנולוגית-צבאית מהמובילות בעולם.

3. אירופה מתקרבת למציאות ביטחונית חדשה

לא עוד:

“מלחמה קרה”,

“הרתעה מרוחקת”,

או “שקט יחסי”.

בפועל — מדינות אירופה בונות מחדש הגנות שמזכירות את שנות ה־60 וה־70.

והפעם — ישראל הופכת לספקית המגן.

מה הלאה?

• רוסיה עשויה לנסות “לבדוק” את אירופה

לא באמצעות פלישה, אלא דרך:

אירועים בגבול,

מתקפות סייבר,

הפגנת כוח מהאוויר.

• אירופה תמשיך לרכוש מערכות ישראליות

לא רק חץ 3 — גם קלע דוד, כיפת ברזל ורבדים עתידיים.

• ישראל מרוויחה לגיטימציה בינלאומית

בעיקר בתקופה של ביקורת עולמית — היצוא הביטחוני הישראל משתלט מחדש על כותרות חיוביות.

סיכום: פוטין מאיים — ישראל מגנה — אירופה משתנה

אירופה נמצאת אולי ברגע המסוכן ביותר מאז סוף המלחמה הקרה.

פוטין מאותת שהוא מוכן להשתמש בכוח.

נאט”ו מבינה שהשענות על ארה”ב בלבד לא מספיקה.

וגרמניה — לראשונה מאז 1945 — תולה את ביטחונה באחת המערכות הישראליות המתקדמות בעולם.

העולם השתנה — וכשהשמיים הופכים לזירה העיקרית,

ישראל נמצאת שם, בחזית, מגנה, מייצרת, ופועלת.

