למכבי ת״א נמאס מהחוליגנים, הרחיקה את חלקם ומאיימת בתביעות אישיות נגד אחרים

מיטץ׳ גולדהאר פתח במלחמה גלויה נגד הקומץ החוליגניסטי של מכבי תל אביב

לא רק שהבוס של קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב אינו מתכוון למכור לעזוב בעקבות האירועים האחרונים, אלא שהוא פתח במלחמה גלויה נגד החוליגנים שהתפרעו באימון הקבוצה ונגד הקומץ שהתפרעו והשליכו פצצת תאורה לעבר ביתו של המאמן לאזטיץ׳ בצפון העיר.

עורכי דינה של האלופה שלחו הודעת הרחקה לעשרות אוהדים שהיו ביום שישי האחרון במתחם האימונים בקריית שלום והביעו מחאה שכללה זריקת רימוני עשן וחסימת האוטובוס של השחקנים.

במקביל עצרה המשטרה לפחות שלושה חוליגנים החשודים בהשלכת פצצת תאורה לעבר ביתו של המאמן הסרבי שהתפטר בשל האיומים כלפיו. הבוס גולדהאר עושה מאמץ עליון להבטיח את ביטחונו של המאמן כולל שכירת מאבטחים.

בהודעת ההרחקה לחוליגנים גם מאיים גולדהאר בנקיטת צעדים משפטיים אישיים נוספים בהתאם להתפתחויות. "המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט בהליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנויים, השתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת ועוד. בנוסף, הכניסה ליציעים 10-11 ממשחק הבית הקרוב תתאפשר בכפוף להצגת תעודה מזהה בנוסף למנוי/כרטיס כניסה למשחק".

אחד מארגוני האוהדים הצהובים הודיעו בתגובה "הנהלת מכבי החליטה לחרב את העונה עם הספין הכי עתיק שיש – הם יודעים שהארגון לא היה בבית של המאמן, ‏הם יודעים שהמחאה באימון הייתה במקום ובכל זאת, הם החליטו לשגר מכתבי הרחקה לעשרות אנשי ארגון ולפתוח מלחמה ישירה, כדי שנצא עליהם פה וככה תבינו שכל מה שקרה זה באשמת האוהדים העבריינים, והנה הם נלחמים בהם".

כאמור במכבי תל אביב החליטו לשים קץ לסובלנות האינסופית כלפי הקומץ שמוציא לרבים את החשק לבוא למגרש הכדורגל.

בסרביה תגובות צוננות ומתקפה על מכבי בטענה שהקבוצה מנסה להיפטר מזארקו מבלי לשלם לו את יתרת שכרו כנהוג והמופיע בחוזהו.

אחיו של המאמן ניקולה לאזטיץ׳ כתב ברשת חברתית:

ז'רקו הגיע לישראל כשאף אחד אחר לא היה מוכן, בזמן מלחמה כשנופלים טילים במדינה. הציפיות היו סבירות והתוצאה היו פנטסטיות – אליפות, גביע הטוטו, סופרקאפ ושנתיים ברציפות בליגה האירופית. הם משחקים כל משחק מחוץ לישראל בזמן שאף מועדון אחר לא משחק באירופה, כשכולם הודחו בסיבוב הראשון של המוקדמות".

"ועכשיו, בגלל שני הפסדים מגיעים לתקוף אותו בביתו עם פירוטכניקה, אבוקות וחומרי נפץ ואף אחד לא מגיב? זה סקנדל חסר תקדים. ז'רקו, היית ונשארת הגדול ביותר", דברי ניקולה. יצויין שהבוסים של מכבי מעוניינים להשיב את זארקו לעבודתו.

