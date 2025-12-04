 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 4 בדצמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חמאס חיסל את מנהיג המליציות שפעלו בשת״פ עם ישראל

ED74965D-E2E2-49B1-A1E3-DB5170E7E0AD
רמי יצהר 4 בדצמבר 2025

על פי ידיעות בלתי מאושרות בתקשורת הערבית הצליחו אנשי חמאס לממש את איומיהם וחיסלו את מנהיג המליציות ברצועת עזה יאסר אבו שבאב שפעל לצד ישראל.

• יאסר אבו שבאב, בן שבט הבדואים תראבין ברפיח, עלה לתודעה כחלק מהמּיליציות המתחרות בחמאס מאז 2024–2025. ￼
• המיליציה בראשותו — “הכוחות העממיים” או “Popular Forces” — הוקמה בתקופת המלחמה בעקבות החלל שנוצר בעזה. לפי מקורות, מדובר בכ-100–300 פעילים (ובדיווחים אחרים: עד ~500-700) שפעלו בעיקר במזרח רפיח. ￼
• המיליציה הציגה את עצמה ככוח שיגן על אזרחים, יסייע בחלוקת סיוע וימנע שחיתות — וגם קראה לפינוי תושבים לאזורים “בטוחים” תחת שליטתה. ￼
• מצד שני — נגד אבו שבאב הועלו טענות קשות: כולל ביזת סיוע הומניטרי, שחיתות, שיתוף פעולה עם כוחות זרים, ואף שהמיליציה שלו קיבלה נשק מShin Bet והכוחות הישראלים (טענה שהוא עצמו הכחיש). ￼
• לפי הדיווחים — גם בני שבטו וראשי השבט תראבין עצמו דחו אותו, בטענה שהוא “מייצג רק את עצמו” ולא את השבט. ￼

⚠️ המלחמה נגד חמאס, לחצים — וסיכון אישי
• חמאס ראה במיליציות כמו של אבו שבאב איום על שליטתו ובעקבות זאת הצהיר עליו כ-“מטרה לחיסול”. ￼
• לפני כן, חוסלו על-ידיו של חמאס כמה מבני משפחתו ופעילים במחוזות השייכים למיליציה. ￼
• במקביל — התמיכה הגלויה יחסית של ישראל במיליציות כמו של אבו שבאב עוררה ביקורת, גם בישראל וגם בזירה הבינלאומית, על רקע חשש שהדבר מפיצל עוד יותר את החברה הפלסטינית ויוצר ‘מודל שבטי’ חלופי לחמאס, עם השלכות קשות לטווח הארוך. ￼

📰 מה ידוע על הדיווחים על מותו
• לדברי מקורות בינלאומיים, מאז תום המלחמה וחזרת כוחות חמאס לחלקים מהרצועה — חלה החמרה במרדפים אחרי מיליציות אנטי-חמאס, במטרה להשיב את השליטה של חמאס. ￼
• במקביל, דיווח אחד מציין שמיליציית אבו שבאב — “Popular Forces” — נחשבת כ־“הכי בולטת” בין הכוחות הנתמכים על-ידי ישראל בדרום עזה.

״עניין מרכזי״

כללי

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה