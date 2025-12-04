 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 4 בדצמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נתניהו מינה את מקורבו גופמן לראש המוסד הבא

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 4 בדצמבר 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא.

בכיר בדימוס הגיב באופן מעורר דאגה: "זה הלם בארגון. שני סגנים מוכשרים ומנוסים עם עשרות שנות מבצעים ודילגו עליהם. זו הבעת אי-אמון באנשי הארגון, אחרי מלחמה שכל מה שהכינו באיראן ובלבנון במוסד ושעשו לא מספיק כדי למנות משהו מתוך המוסד".

נתניהו מסר כי לאחר שראיין מועמדים שונים, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים של מדינת ישראל.

האלוף גופמן יחליף את ראש המוסד דוד ברנע שיסיים את כהונתו לאחר 5 שנים בחודש יוני 2026.

פנייתו של ראש הממשלה לגבי מינויו של האלוף גופמן מובאת היום בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים.

האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ראש מטה פעולות הממשלה בשטחים ותפקידו הנוכחי – המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

האלוף רומן גופמן הוא קצין רב זכויות. מינויו למזכירו הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של מלחמת התקומה הוכיח כי הוא בעל יכולות מקצועיות יוצאות דופן, החל מכניסתו המהירה לתפקיד וכלה במעורבותו המיידית והמשמעותית בשבע הזירות של המלחמה. האלוף גופמן היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד.

האלוף גופמן גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד. תכונות אלה וכן מנהיגותו ואומץ ליבו באו לידי ביטוי בפרוץ מלחמת התקומה, עת זינק מביתו ונלחם בגופו מול מחבלי החמאס בעוטף עזה, שם נפצע קשה.

ראש הממשלה סבור שהאלוף גופמן הוא המועמד הראוי והמתאים ביותר לתפקיד ראש המוסד ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה