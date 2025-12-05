נצחונות מרשימים לשלוש נציגותינו באירופה לקראת חזרת אירוח יריבותיהן בארץ

כדורסל: נצחונות חשובים לשלוש קבוצות הכדורסל הבכירות שלנו באירופה וזה קורה בעיתוי מצוין לקראת החזרת משחקי הבית ביורוליג וביורוקאפ לישראל.

הפועל תל אביב ניצחה בקושי רב את האחרונה בטבלה וילרבאן הצרפתית 80:87 זאת אחרי שהאדומים כבר פיגרו בהפרש דו ספרתי. התעוררות בשלבי הסיום וריצת 0:17 העניקו למובילת היורוליג ניצחון חשוב המשפר את הביטחון העצמי אחרי ההפסד המביך במשחק הקודם.

גם קבוצת התחתית העלובה מכבי תל אביב מנצחת סוף סוף 63:85 על ז׳לגיריס בליטא. זה היה בסך הכל הניצחון הרביעי העונה של הצהובים ביורוליג והם מדורגים במקום הלפני אחרון בטבלה.

הפועל ירושלים ניצחה את ונציה במסגרת שלה ביורוקאפ 66:98 וגם זה מצוין לקראת שובו של הקבוצות הישראליות לארח את יריבותיהן בארץ החל מהמחזור הבא. אגב זה היה ניצחון תשיעי רצוף להפועל ירושלים בכל המסגרות.

