הפועל תל אביב מתקרבנת ומייללת לאחר מעצר אוהדים חוליגנים שגרמו לפיצוץ הדרבי

הפועל תל הביב הביסה בשבת 0:4 את העולה החדשה האחרת, הפועל פתח תקווה, אבל ההנהלה בחרה במקום לחגוג לצאת בהודעת השמצה פסולה אבל שיגרתית המועדון הזה:

בהודעה נאמר:

אוד רצינו לחגוג את הניצחון היום עם כל הקהל שלנו, אבל לצערנו הגענו לימים נוראים שבהם מתעמרים ומתעללים באוהדי קבוצה מסוימת, אך ורק בשל היותם כאלה. אנו קוראים לגופים האוחזים בסמכויות החוקיות לניהול הכדורגל הישראלי לפעול בכל דרך כדי להגן על העצמאות והלגיטימיות שלו. זה לא קשור לכדורגל או לספורט ואנחנו לא נקבל את זה, לא נשלים עם זה ולא נסבול את זה״.

ההודעה הנוראה והמאיימת הזו מהווה תגובה ביזיונית ומאיימת בעקבות חקירה ממושכת ופרודוקטיבית של היחידה המרכזי במשטרת תל אביב שהצליחה להביא למעצרם היום של 18 חוליגנים החשודים במעשים בלתי חוקיים חמורים שגרמו לביטול תחילתו של הבדרבי התל אביב בבלומפילד בחודש אוקטובר. בשל המעשים המחפירים גם ספגה הפועל הפסד טכני של 0:3 ועונשים נוספים. כן יירבו פעולות כאלה של המשטרה.

״עניין מרכזי״