התוכנית הסודית של טראמפ: אירופה וישראל יופקרו לטובת אינטרס כלכלי אמריקני

העולם מתעורר לבוקר שבו קו השבר בין ארצות הברית לאירופה כבר אינו תיאורטי. הוא מוחשי, מדיני, ביטחוני – ובעיקר נפשי.
דיווחים מצטברים מארה״ב ומאירופה מלמדים: דונלד טראמפ מאותת בעקביות על נסיגה אסטרטגית מהיבשת האירופית, הפחתת מחויבות ביטחונית, וזניחת הרעיון הישן של “אמריקה מגינת המערב”.
בבירות אירופה לא נשארים אדישים:
בפריז מדברים על “השפלה אסטרטגית”, בברלין על “סכנה קיומית לסדר העולמי”, בלונדון על “שבירה של חוזה לא כתוב בן 80 שנה”.
🔴 מה קרה בפועל – ומה מדליק את האזעקות
לפי דיווחים של גופי תקשורת אמריקניים גדולים, ובראשם Reuters ו-The Washington Post, בבית הלבן מתגבש קו מחשבה ברור:
- אירופה אינה עוד עדיפות ראשונה.
- המוקד עובר לארה״ב פנימה, למאבקים הכלכליים מול סין, ולהשפעה באמריקה הלטינית.
- ברית נאט״ו כבר אינה “קדושה” כפי שהייתה.
במקביל, טראמפ ואנשיו מדברים בגלוי על כך שאירופה “מאבדת את דרכה”, “נשלטת בידי אליטות חלשות”, ו”שוקעת במשבר זהות דמוגרפי ותרבותי”.
🟠 התגובה באירופה: זעם, פחד – ותחושת בגידה
סקרים שהתפרסמו לאחרונה ביבשת מציירים תמונה חריפה:
כמעט מחצית מתושבי מערב אירופה רואים בטראמפ איום ישיר על השלום העולמי.
דיפלומט בכיר לשעבר באיחוד האירופי אמר לתקשורת הצרפתית:
“זו לא סתם מתיחות. זו תחושת נטישה. אמריקה מפנה לנו עורף – ואנחנו מבינים זאת היטב.”
גורמים ביטחוניים בגרמניה מזהירים:
“בלי המטרייה האמריקנית – אירופה חשופה.”
🟡 החשדות: האם טראמפ דוחף את אירופה לזרועות רוסיה?
כאן נכנס הממד המסוכן באמת.
במערב מתרבים הקולות שטוענים:
טראמפ אינו רק מתרחק מאירופה – אלא מכריח אותה לחפש אלטרנטיבה.
ובמציאות הבינלאומית של היום, האלטרנטיבה הזו ברורה:
במערכות הביטחון באירופה מהדהד החשש:
“אם ארה״ב יוצאת – רוסיה נכנסת.”
🟢 ומה עם ישראל?
בכירי מערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות.
המשמעות ברורה:
- היחלשות אירופה = ערעור היציבות בזירה העולמית.
- התכנסות אמריקנית פנימה = פחות קשב למזרח התיכון.
- כל שינוי באיזון מול רוסיה וסין – משליך ישירות על חופש הפעולה של ישראל.
גורם מדיני בכיר אומר ל”עניין מרכזי”:
“ישראל חייבת להבין – העולם משתנה בקצב מסחרר. מי שלא יתאים את עצמו, יישאר לבד.”
⚫ המשמעות העמוקה: סוף עידן ה”מערב המאוחד”
מאז מלחמת העולם השנייה התקיים עיקרון אחד:
ארה״ב ואירופה – גוף אחד.
כעת, העיקרון הזה קורס בשידור חי.
לא עוד “מערב מאוחד”.
לא עוד “ברית ערכים”.
לא עוד “ביטחון קולקטיבי מובן מאליו”.
עולם חדש נולד:
עולם של גושים מתחרים, אינטרסים קרים, ותחושת בדידות אסטרטגית.
🔮 ההשלכות האפשריות
- התחזקות קיצוניות פוליטית באירופה.
- האצה בהתחמשות עצמאית של מדינות.
- קריסת אמון במוסדות בינלאומיים.
- חוסר יציבות כלכלית.
- והמסוכן מכול: טעויות שייחשבו “קטנות” – אבל עלולות להצית שרשרת עולמית.
🎯 השורה התחתונה של “עניין מרכזי”
טראמפ אולי לא יכריז רשמית על פרידה מאירופה –
אבל בפועל, הגירושין כבר החלו.
אירופה מבינה זאת.
רוסיה מריחה זאת.
סין בונה על כך.
וישראל?
היא חייבת להיערך מיידית – לעולם שבו איש כבר לא מבטיח הגנה אוטומטית.
