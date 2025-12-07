התוכנית הסודית של טראמפ: אירופה וישראל יופקרו לטובת אינטרס כלכלי אמריקני

מאת רמי יצהר | עניין מרכזי — חדשות וסקופים מאז 1999

העולם מתעורר לבוקר שבו קו השבר בין ארצות הברית לאירופה כבר אינו תיאורטי. הוא מוחשי, מדיני, ביטחוני – ובעיקר נפשי.

דיווחים מצטברים מארה״ב ומאירופה מלמדים: דונלד טראמפ מאותת בעקביות על נסיגה אסטרטגית מהיבשת האירופית, הפחתת מחויבות ביטחונית, וזניחת הרעיון הישן של “אמריקה מגינת המערב”.

בבירות אירופה לא נשארים אדישים:

בפריז מדברים על “השפלה אסטרטגית”, בברלין על “סכנה קיומית לסדר העולמי”, בלונדון על “שבירה של חוזה לא כתוב בן 80 שנה”.

🔴 מה קרה בפועל – ומה מדליק את האזעקות

לפי דיווחים של גופי תקשורת אמריקניים גדולים, ובראשם Reuters ו-The Washington Post, בבית הלבן מתגבש קו מחשבה ברור:

אירופה אינה עוד עדיפות ראשונה.

המוקד עובר לארה״ב פנימה, למאבקים הכלכליים מול סין, ולהשפעה באמריקה הלטינית.

ברית נאט״ו כבר אינה “קדושה” כפי שהייתה.

במקביל, טראמפ ואנשיו מדברים בגלוי על כך שאירופה “מאבדת את דרכה”, “נשלטת בידי אליטות חלשות”, ו”שוקעת במשבר זהות דמוגרפי ותרבותי”.

🟠 התגובה באירופה: זעם, פחד – ותחושת בגידה

סקרים שהתפרסמו לאחרונה ביבשת מציירים תמונה חריפה:

כמעט מחצית מתושבי מערב אירופה רואים בטראמפ איום ישיר על השלום העולמי.

דיפלומט בכיר לשעבר באיחוד האירופי אמר לתקשורת הצרפתית:

“זו לא סתם מתיחות. זו תחושת נטישה. אמריקה מפנה לנו עורף – ואנחנו מבינים זאת היטב.”

גורמים ביטחוניים בגרמניה מזהירים:

“בלי המטרייה האמריקנית – אירופה חשופה.”

🟡 החשדות: האם טראמפ דוחף את אירופה לזרועות רוסיה?

כאן נכנס הממד המסוכן באמת.

במערב מתרבים הקולות שטוענים:

טראמפ אינו רק מתרחק מאירופה – אלא מכריח אותה לחפש אלטרנטיבה.

ובמציאות הבינלאומית של היום, האלטרנטיבה הזו ברורה:

ולדימיר פוטין.

במערכות הביטחון באירופה מהדהד החשש:

“אם ארה״ב יוצאת – רוסיה נכנסת.”

🟢 ומה עם ישראל?

בכירי מערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות.

המשמעות ברורה:

היחלשות אירופה = ערעור היציבות בזירה העולמית.

התכנסות אמריקנית פנימה = פחות קשב למזרח התיכון.

כל שינוי באיזון מול רוסיה וסין – משליך ישירות על חופש הפעולה של ישראל.

גורם מדיני בכיר אומר ל”עניין מרכזי”:

“ישראל חייבת להבין – העולם משתנה בקצב מסחרר. מי שלא יתאים את עצמו, יישאר לבד.”

⚫ המשמעות העמוקה: סוף עידן ה”מערב המאוחד”

מאז מלחמת העולם השנייה התקיים עיקרון אחד:

ארה״ב ואירופה – גוף אחד.

כעת, העיקרון הזה קורס בשידור חי.

לא עוד “מערב מאוחד”.

לא עוד “ברית ערכים”.

לא עוד “ביטחון קולקטיבי מובן מאליו”.

עולם חדש נולד:

עולם של גושים מתחרים, אינטרסים קרים, ותחושת בדידות אסטרטגית.

🔮 ההשלכות האפשריות

התחזקות קיצוניות פוליטית באירופה.

האצה בהתחמשות עצמאית של מדינות.

קריסת אמון במוסדות בינלאומיים.

חוסר יציבות כלכלית.

והמסוכן מכול: טעויות שייחשבו “קטנות” – אבל עלולות להצית שרשרת עולמית.

🎯 השורה התחתונה של “עניין מרכזי”

טראמפ אולי לא יכריז רשמית על פרידה מאירופה –

אבל בפועל, הגירושין כבר החלו.

אירופה מבינה זאת.

רוסיה מריחה זאת.

סין בונה על כך.

וישראל?

היא חייבת להיערך מיידית – לעולם שבו איש כבר לא מבטיח הגנה אוטומטית.

״עניין מרכזי״