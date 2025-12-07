תדהמה באירופה בעקבות חשיפת תוכנית טראמפ להפקיר אותה לחסדי פוטין

קנצלר גרמניה שולץ הגיע, לראשונה מאז נבחר להנהיג את גרמניה, לביקור בישראל. נחיתת שולץ מגיעה לאחר הפרסום על כך שטילי חץ 3 ומערכות קלע דוד וכיפת ברזל נכנסו לשלב מבצעי על אדמת גרמניה כשלמעשה הטילים הללו נועדו להגן על מערב אירופה מהסכנה הרוסית, האיראנית ואולי גם הסינית.

המהלך מגיע לאחר ההדלפה שמטריפה את המנהיגים האירופים ובו נחשף כי טראמפ מסמן לאירופה: אתם כבר לא בליגה שלנו

מאת רמי יצהר | עניין מרכזי — חדשות וסקופים מאז 1999

הסדק הפך לשבר.

הברית הפכה לחשד.

והעולם, זה שהתרגל לראות את ארה״ב ואירופה נושמים יחד – מגלה הבוקר מציאות חדשה, קפואה ומנוכרת:

דונלד טראמפ אינו רואה עוד באירופה שותפה אסטרטגית – אלא נטל עייף.

בלי הצהרות פומביות דרמטיות.

בלי נאום פרידה.

רק רצף של החלטות, הדלפות, מסמכים, וסיגנלים שמתחברים לתמונה אחת ברורה:

אמריקה מתכנסת פנימה – והיבשת הישנה נשארת לבד.

🔥 השורה התחתונה שנאמרה מאחורי הקלעים – ולא מול המצלמות

לפי מקורות אמריקניים ואירופיים, הנשיא טראמפ כבר אינו מסתיר את עמדתו:

אירופה חלשה.

אירופה מפולגת.

אירופה לא שווה לארה״ב את מחיר העימותים שלה.

וכשנשיא מעצמה חושב כך – העולם זז בהתאם.

המסר עבר גם לברית נאט״ו:

אל תבנו על ארה״ב כפי שבניתם בעבר.

🌍 אירופה בהלם: “זו לא הפתעה – זו בגידה”

בבירות אירופה לא ניסו לייפות את הזעזוע.

בברלין מדברים על “שבר אסטרטגי”.

בפריז על “השפלה היסטורית”.

בלונדון על “סכנה לביטחון הלאומי”.

דיפלומט בכיר אמר הבוקר בקול רועד:

“האמריקנים לא עוזבים אותנו – הם דוחקים אותנו החוצה.”

🧠 החשד שמרעיד את הממסדים: מה טראמפ נותן – ומה הוא לוקח

במערב מתרבה שאלה אחת מסוכנת:

האם טראמפ:

רק מתרחק מאירופה

או

או סולל במודע את הדרך להתקרבות בין אירופה לרוסיה?

השם שמרחף מעל כל החדרים הסגורים:

ולדימיר פוטין.

גורם ביטחוני אירופי:

“אם האמריקנים לוחצים אותנו החוצה – הרוסים מחכים בדלת.”

🇮🇱 ומה עם ישראל? כאן נכנס הסיפור האמיתי

בישראל מבינים היטב את משמעות ההתקררות:

אירופה חלשה = איזון עולמי מתערער

ארה״ב מתכנסת = פחות אכפת לה מהכאוס שמעבר לים

רוסיה וסין מתחזקות = המגרש שלנו נהיה מסוכן יותר

בכיר מדיני:

“ברגע שארה״ב מפסיקה להיות השומר של העולם – כולם חוזרים לשיניים.”

💣 המשמעות העולמית: סוף האשליה

עשרות שנים חיינו על אשליה:

שהמערב מאוחד.

שהערכים משותפים.

שהביטחון מובטח.

האשליה הזו קרסה.

העולם חוזר להיות:

כוחני

ציני

אינטרסי

ומסוכן הרבה יותר

🧨 ומה צפוי עכשיו?

תרחיש ראשון:

אירופה מתחמשת לבד – מירוץ חימוש חדש.

תרחיש שני:

אירופה מתקרבת לרוסיה – עולם מתהפך.

תרחיש שלישי:

האירופים נקרעים לשניים – והיבשת מתפוררת מבפנים.

ובכל מקרה:

שום תרחיש אינו רגוע.

🎯 הסיכום של “עניין מרכזי”

טראמפ לא הכריז על סוף הברית.

הוא פשוט הפסיק להאמין בה.

אירופה מבינה.

רוסיה חוגגת.

סין מתכננת.

וישראל – חייבת להתעורר.

כי בעולם החדש שנבנה עכשיו –

אין יותר מחויבויות אוטומטיות.

יש רק אינטרסים קרים.

״עניין מרכזי״