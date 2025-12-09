 דילוג לתוכן
יום שלישי, 9 בדצמבר 2025
סופת ״ביירון מביאה גשמים עזים, רוחות ערות והצפות בעיקר במישור החוף והשפלה

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 9 בדצמבר 2025

השרות המטאורולוגי מודיע:

גשמים יירדו במהלך היום, תחילה בצפון הארץ ואחר כך במרכז.

ברביעי בבוקר מצפים לגשמים בעוצמה חזקה ואף להצפות לאורך החוף והשפלה. גשמים ימשיכו לרדת במהלך.

ובלילה שבין רביעי לחמישי ובמהלך יום חמישי יגיע השיא עם עשרות מ״מ של גשם בשעות בודדות, רוחות עזות של 80-100 קמ״ש, הצפות בערים, שיבושים ושיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

ביום שישי עדיין ימשיכו לרדת גשמים בעיקר במרכז הארץ.

״ביירון״ צפויה להביא עימה כמויות משקעים חריגות, מעל 200 מ״מ באזורים שונים בחוף הצפוני, בגוש דן ובחוף הדרומי.

כמויות אלה גבוהות מהכמות הממוצעת לדצמבר כולו כפי שניתן לראות במפת המשקעים המצטברת ממודל השירות המטאורולוגי.

השירות המטאורולוגי יוסיף לעדכן באופן רציף בכל התפתחות.

״עניין מרכזי״

מערכת "עניין מרכזי"

