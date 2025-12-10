המשטרה מגבירה את הלחץ על ארגוני הפשיעה הערביים בצפון

מאות שוטרים פשטו הלילה על מתחמים של בכירי ארגון הפשע "בכרי" בנצרת. בוצעו מעצרים בהם כמה בכירים בארגון הפשע, אנשי עסקים ובכירים לשעבר ובהווה בעיריית נצרת. בין העצורים גם ראש עיר לשעבר.

המעורבים חשודים שלקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון הפשע "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת. במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה המצביעות על כך שארגון הפשע השתלט על ההתנהלות הכלכלית של העירייה וגרם לעובדים בכירים במקום לקחת חלק במנגנון העברת הכספים לארגון ולהלבנת הון.

מהמשטרה נמסר כי ארגון הפשע נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל אזור הצפון, ומרכזו בנצרת. ארגון זה פועל בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ובשנים האחרונות נקשר על פי החשד למספר רב של אירועי רצח קשים על רקע מאבקי כוחות עם ארגוני פשע נוספים.

הפרשה זכתה לשם "מבוך הכסף", ובמסגרתה ובהתאם לממצאי החקירה צפויה היחידה המרכזית של מחוז צפון לבקש להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים.

מדובר בפעילות התקפית נוספת ומשמעותית אותה מוביל מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, נגד ארגוני הפשע הפועלים באזור הצפון ופוגעים באופן ישיר ועקיף בביטחונם ואיכות חייהם של תושבי האזור וזאת במטרה לממש את יעדי מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי למוטט את ארגוני הפשע".

״עניין מרכזי״