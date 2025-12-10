כדורגל: אליפות אירופה עד גיל 19 הועברה לצ׳כיה בשל המצב בארץ

בהתאם להחלטת אופ"א, נקבע כי אליפות אירופה עד גיל 19 שהיתה אמורה להיערך בישראל בקיץ 2027 תועתק לצ'כיה. הנימוק להחלטה הוא המצב הביטחוני בישראל בשנתיים האחרונות, שאינו מאפשר הגעת נציגי הארגון לטובת היערכות מתאימה, בדיקת המתקנים, בתי המלון, לוגיסטיקה ושאר הדברים הנדרשים לאירוח 8 נבחרות בטורניר בסדר גודל כזה.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "אופ"א היתה סבלנית מאוד עד שקיבלה את ההחלטה ולאורך תקופה ממושכת הצלחנו לעכב את ההכרעה. הנימוקים להחלטת אופ"א הם ענייניים בלבד ואני מעריך את ראשי הארגון על הנכונות להמתין עם העתקת הטורניר עד לרגע האחרון מבחינתם. בדיוק כפי שאירחנו טורנירים בינ"ל בעבר, ברור לכל כי נדרשת הכנה ארוכה כדי לוודא טורניר מוצלח. מבחינתנו, היינו עומדים כמובן ברף הגבוה ביותר שהעמדנו גם בטורנירים קודמים אותם אירחנו וזכו לשבחים מצד הנבחרות המשתתפות ואופ"א, אבל בנסיבות הנוכחיות הזמן הופך להיות קריטי. נעשה הכל כדי להעפיל על כר הדשא ולהיות חלק מהטורניר בצ'כיה ואין לי ספק שבעתיד נזכה שוב בזכות לארח טורנירים נחשבים ואף משחקי גמר במפעלים האירופים".

