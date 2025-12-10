בוז׳י הרצוג תחת מתקפה בנושא הענקת חנינה לנתניהו

בית הנשיא מכחיש ידיעה שפורסמה בחדשות 12 ובוחן תביעת דיבה. נמסרה הכחשה גורפת וקשר בין כהונת הרצוג לחנינה לנתניהו.

*זו תגובת בית הנשיא לכתבה:*

״מעולם לא היתה הסכמה, הבנה או הכרה בין הנשיא יצחק הרצוג לראש הממשלה בנימין נתניהו הקושרת בין כהונתו של הרצוג לענייניו המשפטיים של נתניהו – לרבות חנינה – לא במפורש, לא באות ולא ברמז. כל המעז לטעון אחרת עושה שקר בנפשו ובלשונו, ומסתכן בתביעת דיבה.

לעניין חוות הדעת המדוברת – מדובר בשקר מוחלט וממוחזר של אדם בשם מוטי סנדר שלא היה לו תפקיד בקמפיין לנשיאות כלל. כפי שכבר פורסם שוב ושוב, חוות הדעת היא יוזמה פרטית של מר סנדר, ובפרסומים אף נקבע נקבע שלנשיא אין קשר לחוות הדעת. מר סנדר ככל הנראה ביקש את חוות הדעת אחרי ששנים ניסה לדחוף לעסקת טיעון וחנינה לראש הממשלה נתניהו. יובהר כי נשיא המדינה יצחק הרצוג לא ראה את חוות הדעת הזאת, וגילה עליה רק לאחר שנים כשפורסמה באמצעי התקשורת.

עוד יודגש כי נשיא המדינה נבחר לתפקידו ברוב חסר תקדים, לאחר שקיבל תמיכה רחבה מכל סיעות הבית ולא היה צריך את תמיכתו של נתניהו או מי מטעמו.

כפי שנמסר בשבוע שעבר, בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו תיבחן ככל בקשה חנינה, ותיקח עוד שבועות ארוכים. בחינתה נמצאת כעת בידי גורמי המקצוע במשרד המשפטים״.

התנועה לאיכות השלטון דורשת חקירה בחשד לפלילים מצד הנשיא הרצוג נשיא בפרשת חוות הדעת בנושא החנינה שהתבקשה על ידי מקורבי הרצוג טרם נבחר לנשיא. הנושא פורסם בחדשות 12 ומבית הנשיא מכחישים ומאיימים בתביעת דיבה נגד הערוץ.

