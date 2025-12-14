בג״צ פסל פה אחד את פיטורי היועמ״שית בידי נתניהו

בהרכב מורחב, פה אחד, חד משמעית וללא היסוס פסל היום בית המשפט העליון שתי החלטות פוליטיות אישיות פסולות שהוביל נתניהו בממשלה, במסגרתן הוחלט על שינוי מנגנון הפסקת כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה, ובהמשך לכך על פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה המכהנת, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

בית המשפט העליון קבע כי בהחלטה על שינוי מנגנון הפסקת הכהונה – שביטלה את חובת הממשלה להיוועץ בוועדה מקצועית-ציבורית כתנאי לפיטורי היועץ המשפטי לממשלה – נפלו פגמים הליכיים רבים המחייבים את בטלותה. משכך, נקבע כי הממשלה לא הייתה רשאית להחליט על פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה מכוח מנגנון הפסקת הכהונה החדש, מבלי לפנות קודם לכן לוועדה המקצועית-ציבורית. בהתאם, הובהר כי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד בהרב-מיארה, מוסיפה לכהן בתפקידה כדין, על כל המשתמע מכך.

״עניין מרכזי״