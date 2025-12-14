חוסל ברצועה: מבכירי חמאס שעוד שרדו ממובילי טבח 7 באוקטובר

חוסל מהאוויר ברצועה ראא'ד סעד, ראש מטה ההתעצמות של חמאס.

סעד היה מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ועסק בימים אלה בשיקום ארגון הטרור ובתכנון וביצוע של תקיפות נגד ישראל ובנייה מחדש של כוח תקיפה, תוך הפרה בוטה של כללי הפסקת האש והתחייבויות החמאס לכבד את תוכנית הנשיא טראמפ.

צה״ל ושב"כ חיסלו את ראש מטה הייצור בארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי ה-7 באוקטובר

דובר צה"ל ודוברות שב"כ מודיעים כי היום, ה-13 בדצמבר 2025, צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו את ראש מטה הייצור של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ראא׳ד חסין סעד.

בשבועות האחרונים זוהו ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חמאס להוציא לפועל פעולות טרור, ובהן שימוש במטענים נגד כוחות צה״ל – פעולות המהוות הפרה בוטה של ההסכם, כפי שאירע גם הבוקר. במקביל, צה"ל זיהה ניסיונות של הארגון לשקם את יכולותיו ולהתעצם. המחבל ראא׳ד חסין סעד שחוסל בתקיפה זו, הוביל את התעצמות ארגון הטרור חמאס, וחיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולת ההתעצמות של הארגון.

סעד היה מאחרוני הבכירים הותיקים שנשארו ברצועה, מילא שורה של תפקידים בכירים והיה מקורב למרואן עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בין תפקידיו הקים את חטיבת העיר עזה, פיקד עליה ופעל להקמת הכוח הימי ברצועת עזה. לאחר סיום תפקידו כמפקד חטיבת עזה, מונה לתפקיד ראש מטה המבצעים בארגון, במסגרתו הקים את גדודי הנח׳בה והשתתף בעיצוב ובניית תוכנית ״חומת יריחו״, שעליה התבססו תוכניות חמאס לטבח ה-7 באוקטובר.

בהמשך, מונה סעד לתפקיד ראש מטה הייצור והיה אמון על ייצור כלל סוגי אמצעי הלחימה עבור הזרוע הצבאית של חמאס לקראת טבח ה-7 באוקטובר ובהמשך גם לשיקום יכולות ייצור אמצעי הלחימה של חמאס במהלך המלחמה. סעד אחראי להרג חיילים רבים שנהרגו ברצועה כתוצאה ממטענים שייצר מטה הייצור במהלך המלחמה.

ראא׳ד חסין סעד היווה גורם מוביל בהנהגת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בחודשים האחרונים והיה אחראי באופן ישיר על הפרות הסכם הפסקת האש של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, במסגרת תפקידו הוביל את המשך ייצור אמצעי הלחימה ברצועה במהלך הפסקת האש.

מערך הייצור של ארגון הטרור חמאס אחראי על ייצור אמצעי לחימה לזרוע הצבאית המשמשים את הארגון.

צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגון הטרור חמאס.

