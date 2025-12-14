ישראל לא תעבור בשתיקה על הפיגוע הקטלני באוסטרליה

פיגוע הדמים בסידני אוסטרליה מתקבל בזעזוע עצום בישראל, בקרב יהדות העולם וגם בקרב מנהיגים רבים במדינות המערב. לכל ברור שישראל לא תעבור בשתיקה על הפיגוע כשהאצבע המאשימה מופנית בעיקר לממשלת אוסטרליה המאפשרת הסתה ואלימות נגד מוסדות יהודיים ברחבי המדינה בעיקר בשנתיים האחרונות.

*שר החוץ גדעון סער הגיב::*

אני מזועזע ממתקפת הירי הרצחנית באירוע חנוכה בסידני באוסטרליה.

‏אלה התוצאות של ההשתוללות האנטישמית ברחובות אוסטרליה בשנתיים האחרונות עם הקריאות האנטישמיות והמסיתות Globalise the Intifada שהתממשו היום.

‏על ממשלת אוסטרליה, שקיבלה אינספור סימנים מקדימים, להתעשת!

ההודעה החצופה והמקוממת ביותר היתה של

*ראש ממשלת אוסטרליה בתגובה ראשונה לפיגוע הרצחני*

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנז: "הסצנות בבונדי מזעזעות ומטרידות. המשטרה ושירותי החירום פועלים בשטח כדי להציל חיים. מחשבותיי ותפילותיי עם כל אדם שנפגע".

אף מילה בהודעה על קהל היעד לפיגוע, על המחבלים ועל מחדלי ממשלת אוסטרליה וגם זה טעון תגובה ישראלית נחרצת.

תגובת בן גביר:

תנחומים למשפחות הנרצחים ומתפלל להחלמת הפצועים בפיגוע הקשה שאירע נגד הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה, במהלך אירוע חנוכה של חב״ד.

הטרור האנטישמי אינו יודע גבולות – אך דמם של הנרצחים על ידיה של ממשלת אוסטרליה שהודיעה על הכרה במדינה "פלסטינית" ונתנה לגיטימציה לטרור נגד יהודים.

אני מחזק את שלוחי חב״ד, שממשיכים לפעול במסירות, באומץ ובשליחות אמת, גם מול איומים וטרור – כדי להפיץ אור. דווקא עכשיו, נרבה אור, נעמוד זקופים ונוכיח: האור היהודי חזק מן החושך, וניצחונו הוא בלתי נמנע״.

צילום: רשתות חברתיות 27א׳

״עניין מרכזי״