פיגוע ירי קטלני בסידני: מחבלים ירו לעבר אלפי יהודים שנקבצו להדלקת נר ראשון של חנוכה

סידני, אוסטרליה — לפחות 10 הרוגים ופאניקה איומה בערב חג החנוכה, שבו אלפי יהודים התאספו לחגיגת הדלקת הנר הראשון בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה. האירוע החגיגי הפך בסביבות 18:40 בערב יום ראשון (14 בדצמבר 2025) לאחד הלילות האפלים שידעה העיר: ירי המוני פתאומי לעבר קהל צוהל ונטול בדיקה מוקדמת של סכנה, שהוביל לפאניקה כללית, נפגעים רבים, בהם שלושה מהחוגגים ואחד המחבלים, בזירה שררה פאניקה מוחלטת..

האירוע שבו נשמעו 12–50 יריות במקום שבו התקיימו חגיגות של קהילה יהודית לצד שווקים ומסעדות, תועד בווידאו קשה לצפייה והציף מחדש שאלות קשות על בטחון קהילות יהודיות במדינה.

הפיגוע הקטלני מגיע בהמשך להתערערות כמעט מחלטת של הביטחון האישי והקהילתי בקרב היהודים והישראלים באוסטרליה בדגש עם פעילות טרוריסטית בסידני ובמלבורן. 📍 זה שנראה בשטח כלל יריות, מרדף, פאניקה ובלבול נוראי.

הירי החל בערב כאשר שני חשודים, לבושים שחור, עלו לגשר רגלי סמוך לפסעג’ קמפבל בחוף בונדי ופתחו באש לעבר הקהל שבחוף ובפארק הסמוך – שבו נערכה חגיגת חנוכה תחת השם “Chanukah By The Sea 2025”.

📌 עדי ראייה דווחו על אנשים הבורחים לכיוון רחובות סמוכים ושומעים צעקות אימה, כשחלק מהם מחפשים מחסה במסעדות ובחנויות.

📌 כוחות חירום – כולל יותר מ-20 צוותי אמבולנסים, מסוקי חילוץ ושוטרים חמושים – הוזעקו במהירות למקום לטיפול בפצועים.

🚑 מספרי נפגעים וחומרת ההתקפה



לפי דיווחים שוטפים ומתעדכנים, לפחות 10 בני אדם נדבקו או נפגעו קל עד קשה מהירי, ויש קולות על כמה הרוגים, אף שהמשטרה טרם פרסמה מספר רשמי סופי של הרוגים ונפגעים.

בתיעוד וידאו נראה שוטר פצוע ומספר נפגעים מונחים על הרצפה בזמן שכוחות הצלה מנסים לבצע פעולות החיאה ושחרור מהכאב.

📌 כמה מהתצפיות אף מדברות על תכנון מוקדם של האירוע, כאשר המשטרה המקומית בודקת עד כמה החגיגה – שבה השתתפו גם תיירים ואזרחים שאינם יהודים – הייתה מטרה ידועה מראש.

👮‍♂️ חשודים במעצר ומה קורה עם היורים

המשטרה מסרה כי שני חשודים נעצרו בזירה לאחר חילופי אש עם השוטרים, אך עדיין לא ברור אם הם היורים המרכזיים או מי הקשר שלהם למתקפה.

לפי הדיווחים, לפחות אחד החשודים נהרג או נפצע קשה במהלך ניסיון המעצר ונראה מקבל טיפול רפואי בקהל השוטרים והאמבולנסים.

המשטרה ממשיכה בחקירה ומבקשת מהציבור להתרחק מהאזור ולהישמע להוראותיה, לא לחצות קווי חיפוש או להפריע לפעולת היחידות המיוחדות.

🌍 קונטקסט רחב יותר – אנטישמיות, חשש גלובלי ולחצי קהילה

האירוע המזעזע אינו עומד לבדו. בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז פרוץ המתחים במזרח התיכון, חלה עלייה ברמת האיום והתגובה האנטישמית באוסטרליה, כולל אירועים קודמים של:

סיכול פיגוע אנטישמי בבית כנסת בעיר שעליו נתפס רכב עם חומרי נפץ וכתובות של יעדים יהודיים.

הצתת מעון ילדים וכתובות נאצה אנטישמיות בסידני וריסוס סמלים פוגעניים במרכזים יהודיים.

אירועים של טרור אנטישמי עם הצתות ונזק משמעותי למקומות פולחן ואוכלוסיות יהודיות.

הקהילה היהודית המקומית, שכבר חוותה רצף של ניסיונות פגיעה קודמים, הביעה זעזוע עמוק ופחד מחוסר בטחון ברמה היומיומית, וקראה לרשויות האוסטרליות להגביר את ההגנה והאכיפה סביב ארגונים יהודיים וחגיגות ציבוריות.

🛡️ תגובות רשמיות – מהממשלה ועד לקהילה הבינלאומית

📌 ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנסי, גינה את האירוע וקרא לציבור לפעול עפ”י הנחיות המשטרה ולהימנע מאזורי סכנה.

📌 ראש ממשלת ניו סאות’ ויילס, כריס מינס, תיאר את התמונות כ“מטלטלות ומדכאות”, והבטיח כי יושקעו כל המשאבים לחקירה ובטחון הציבור.

📌 גורמים יהודיים בקהילה המקומית ובעולם קראו לגינוי חד וחמור של האירוע ולהגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי מול גלי השנאה והאלימות שמכוונים כלפי יהודים.

📌 מסר וסיכום: אור מול חושך במבחן

מה שהיה אמור להיות מפגש של אור, משפחה ושירה, הפך ברגע אחד לתזכורת אכזרית לכך שלא ניתן לקחת בטחון כמובן מאליו, גם במדינות עם מסורת של סובלנות ושל חופש דת.

הירי בעיצומו של חג החנוכה – חג האור והניסים – הוא אירוע שמעורר כאב, זעזוע ופחד בקרב משפחות, קהילות, מדינות וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

החקירה נמשכת, הפרטים עוד מתבהרים, והעולם צופה ומגיב ללב הפגיעה הזו.

״עניין מרכזי״ .