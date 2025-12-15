מכבי חיפה חזרה לצמרת עם רביעייה לרשת ריינה

מכבי חיפה חוזרת לצמרת עם ניצחון ליגה שלישי ברציפות, הפעם 0:4 על ריינה בחוץ. כוכבי המשחק היו מלמד שהבקיע צמד ואוחנה עם בישול ומשחק מצוין. לאט לאט מכבי חיפה תחת ברק בכר חוזרת לעצמה ועכשיו היא כבר ממוקמת במקום הרביעי בטבלה.

פירוט הכובשים

15’ – גיא מלמד פתח את חגיגות הירוקים עם שערו הראשון במשחק וכובש את הראשון במערכה, כשהוא מנצל הגבהה חדה ומסיים בצורה קרה ברחבה. 44’ – קני סייף הרחיב את הפער כבר במחצית הראשונה עם בעיטה חד משלו, שקבעה 0:2 לקראת הירידה להפסקה. 64’ – איתן אזולאי (פנדל) ניצל פנדל לאחר עבירה ברחבה והפך את המשחק למרווח. 69’ – גיא מלמד השלים צמד מרשים שדאג לסגור לחלוטין את התוצאה.

מאמן מכבי חיפה ברק בכר: “התחברנו דרך ניצחונות, אין דרך אחרת. זה ניצחון מרשים, אבל אסור להסתנוור. אנחנו עובדים קשה בכל אימון ואני גאה בשחקנים על הרצף שבו הם נמצאים” — זו היתה אחת ההערכות שהעניק המאמן לאחר המשחק, כשהוא מדגיש את רוח הקבוצה ואת העובדה שהשיפור הוא תוצאת עבודה מתמשכת.

בחלון ההעברות הקרוב צפויים הירוקים להתחזק בשני שחקנים לפחות כשמושקע מאמץ לצרף את אבו פאני מפרנצווארוש ההונגרית.

