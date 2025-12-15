המחבלים שרצחו 15 בני אדם הם אב ובנו מסידני – הנשק היה ברשותם ברישיון ולביון היו ידועים קשריהם לדאעש

עומד על 15, הקורבן המבוגר ביותר בטבח הוא בן 87 והצעיר בן 10. שלטונות אוסטרליה מסרו כי שני המחבלים הם אבא ובנו מוסלמים מסידני: סג'יד אכרם בן ה-50 חוסל, ובנו

ברכבם של הרוצחים נמצא דגל דאעש, ארגון הביון והביטחון האוסטרלי (ASIO) הכיר את הבן נאביד בשל קשריו עם דאעש אך לא נעשה דבר בקשר אליו. עוד 42 נפצעו במסע הירי, 11 מהם במצב קשה. בין הפצועים שמצבם קשה גם שני שוטרים.