יום שני, 15 בדצמבר 2025
המחבלים שרצחו 15 בני אדם הם אב ובנו מסידני – הנשק היה ברשותם ברישיון ולביון היו ידועים קשריהם לדאעש

IMG_1121
רמי יצהר 15 בדצמבר 2025
מספר הנרצחים במתקפת הטרור האנטישמית בחוף בונדיי ביץ' שבסידני עומד על 15, הקורבן המבוגר ביותר בטבח הוא בן 87 והצעיר בן 10. שלטונות אוסטרליה מסרו כי שני המחבלים הם אבא ובנו מוסלמים מסידני: סג'יד אכרם בן ה-50 חוסל, ובנו נאביד אכרם בן ה-24 נפצע באורח קשה. האב סג'יד החזיק ברישיון בשישה כלי נשק. במהלך הפיגוע המחבלים תועדו משתמשים בלפחות שלושה רובים ארוכים.
ברכבם של הרוצחים נמצא דגל דאעש, ארגון הביון והביטחון האוסטרלי (ASIO) הכיר את הבן נאביד בשל קשריו עם דאעש אך לא נעשה דבר בקשר אליו. עוד 42 נפצעו במסע הירי, 11 מהם במצב קשה. בין הפצועים שמצבם קשה גם שני שוטרים.
Screenshot
ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי הגיע למקום הפיגוע והבטיח: "נקדיש כל משאב אפשרי שנדרש כדי להגיב למתקפה הזו ונעמוד לצד היהודים האוסטרלים, למען מיגור האנטישמיות על כל צורותיה".

בעקבות הפיגוע הגבירה ישראל באופן משמעותי את פעילותה בקשר לקהילות יהודיות ומוסדות ישראליים בעולם ותוגברה מאוד יחידה העוסקת בתחום. מחשש לפיגועי חקיינות והשראה בוטלו אירועי חנוכה רבים בעולם. לכל ברור שישראל לא תעבור לסדר היום בנושא. המטה לביטחון לאומי קורא להימנע מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים, בייחוד אירועים בבתי כנסת, בתי חב"ד, מסיבות חנוכה וכדומה; לגלות ערנות סביב אתרים יהודים או ישראלים; ולדווח לכוחות הביטחון אם מזהים משהו חריג.

זהו המחבל נאביד אכרם איש דאעש שעדיין בחיים בצילום של רשתות חברתיות 27א’

רמי יצהר
