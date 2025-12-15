הקולנוען היהודי הנודע רוב ריינר ואשתו מישל סינגר אותרו ללא רוח חיים בשכונת ברנטווד בלוס אנג'לס. צוות חקירה מיוחד הוזעק למעונו של במאי "הנסיכה הקסומה" ו"ספיינל טאפ" בשכונת ברנטווד, כשרשויות החוק המקומיות חשדו תחילה כי מדובר בפריצה שהסתיימה ברצח כפול, כשנמצאו עם סימני דקירות על גופם – אולם מגזין People מדווח כי השניים ככל הנראה נרצחו על ידי בנם, ניק.

ניק ריינר בן ה-32 הוא בנם השני של רוב ומישל. הוא התמודד לדבריו עם התמכרות חוזרת ונשנית לסמים. בריאיון למגזין People ב-2016 סיפר כי החל לצרוך סמים כבר כנער מתבגר. הוא נשלח למכון גמילה כבר בגיל 15, אך ההתמכרות שלו רק החמירה והביאה אותו לרחוב כחסר בית. "הייתי הומלס במיין. הייתי הומלס בניו ג'רזי. הייתי הומלס בטקסס. ביליתי לילות ברחוב. ביליתי שבועות ברחוב. זה לא היה כיף", אמר בריאיון. עוד סיפר כי לאורך השנים נכנס ויצא ממכוני גמילה יותר מעשר פעמים. החוויה הזו שימשה כשהראה לתסריט האוטוביוגרפי שכתב לדרמה Being Charlie מ-2015, שאביו עיבד למסך כבמאי. "עכשיו אני שהיתי בבית כבר תקופה ארוכה ודי התאקלמתי שוב לחיות בלוס אנג'לס, ולהיות בקרבת בני משפחתי", אמר בזמנו.

ריינר, בן למשפחה יהודית מניו יורק, נחשב לאחד הבמאים הפורים, המצליחים והחביבים בארצות הברית. הוא התחיל את הקריירה שלו בתעשיית הבידור דווקא כשחקן ופרץ לתודעה בשנות ה-70 כאחד מכוכבי הסדרה "הכל נשאר במשפחה", ואף זכה פעמיים בפרס האמי על גילום דמותו של מייק סטיביץ'. הוא זכה להערכה גם על הופעותיו בסרטים "זרוק את אמא מהרכבת" (1987), "קליעים מעל ברודוויי" (1994) ו"הזאב מוול סטריט" (2013).

עם זאת, התרומה הגדולה ביותר של ריינר לתרבות האמריקנית הגיעה מכס הבמאי, וזו התחילה כבר ב-1984 עם יצירת הקאלט המוקומנטרית "ספיינל טאפ" (1984), שרק לאחרונה זכתה לסרט המשך. שנה לאחר מכן, ביים את הקומדיה "רומן על בטוח" עם ג'ון קיוזק, וב-1986 כבר ביסס עצמו כאחד הקולנוענים המצליחים בהוליווד עם דרמת הנעורים "אני והחבר'ה", עיבוד לספר של סטיבן קינג בכיכובם של הנערים ריבר פיניקס, וויל וויטון, קורי פלדמן וג'רי או'קונל וגם קיפר סאת'רלנד.