הקולנוען היהודי הנודע רוב ריינר ואשתו מישל סינגר אותרו ללא רוח חיים בשכונת ברנטווד בלוס אנג'לס. צוות חקירה מיוחד הוזעק למעונו של במאי "הנסיכה הקסומה" ו"ספיינל טאפ" בשכונת ברנטווד, כשרשויות החוק המקומיות חשדו תחילה כי מדובר בפריצה שהסתיימה ברצח כפול, כשנמצאו עם סימני דקירות על גופם – אולם מגזין People מדווח כי השניים ככל הנראה נרצחו על ידי בנם, ניק.
ניק ריינר בן ה-32 הוא בנם השני של רוב ומישל. הוא התמודד לדבריו עם התמכרות חוזרת ונשנית לסמים. בריאיון למגזין People ב-2016 סיפר כי החל לצרוך סמים כבר כנער מתבגר. הוא נשלח למכון גמילה כבר בגיל 15, אך ההתמכרות שלו רק החמירה והביאה אותו לרחוב כחסר בית. "הייתי הומלס במיין. הייתי הומלס בניו ג'רזי. הייתי הומלס בטקסס. ביליתי לילות ברחוב. ביליתי שבועות ברחוב. זה לא היה כיף", אמר בריאיון. עוד סיפר כי לאורך השנים נכנס ויצא ממכוני גמילה יותר מעשר פעמים. החוויה הזו שימשה כשהראה לתסריט האוטוביוגרפי שכתב לדרמה Being Charlie מ-2015, שאביו עיבד למסך כבמאי. "עכשיו אני שהיתי בבית כבר תקופה ארוכה ודי התאקלמתי שוב לחיות בלוס אנג'לס, ולהיות בקרבת בני משפחתי", אמר בזמנו.
ריינר, בן למשפחה יהודית מניו יורק, נחשב לאחד הבמאים הפורים, המצליחים והחביבים בארצות הברית. הוא התחיל את הקריירה שלו בתעשיית הבידור דווקא כשחקן ופרץ לתודעה בשנות ה-70 כאחד מכוכבי הסדרה "הכל נשאר במשפחה", ואף זכה פעמיים בפרס האמי על גילום דמותו של מייק סטיביץ'. הוא זכה להערכה גם על הופעותיו בסרטים "זרוק את אמא מהרכבת" (1987), "קליעים מעל ברודוויי" (1994) ו"הזאב מוול סטריט" (2013).
עם זאת, התרומה הגדולה ביותר של ריינר לתרבות האמריקנית הגיעה מכס הבמאי, וזו התחילה כבר ב-1984 עם יצירת הקאלט המוקומנטרית "ספיינל טאפ" (1984), שרק לאחרונה זכתה לסרט המשך. שנה לאחר מכן, ביים את הקומדיה "רומן על בטוח" עם ג'ון קיוזק, וב-1986 כבר ביסס עצמו כאחד הקולנוענים המצליחים בהוליווד עם דרמת הנעורים "אני והחבר'ה", עיבוד לספר של סטיבן קינג בכיכובם של הנערים ריבר פיניקס, וויל וויטון, קורי פלדמן וג'רי או'קונל וגם קיפר סאת'רלנד.
כקולנוען מוצלח ובטוח ובעצמו, הוא אפשר לעצמו להתנסות בשלל הפקות בז'אנרים שונים, ובהכוונתו אלו הפכו ללהיטים על-זמניים. כך במקרה של הפנטזייה לנוער "הנסיכה הקסומה" שביים ב-1987 בכיכובם של רובין רייט ומנדי פטנקין אשר הפך לאחד מסרטי הקאלט הגדולים של הזמנים.
שנתיים לאחר מכן הצטרפה לקורות החיים המקצועיים שלו הקומדיה הרומנטית "כשהארי פגש את סאלי" בכיכובם של מג ריאן ובילי קריסטל, שיש לה חלק גם בקורות החיים האישיים שלו על רקע היכרותו עם מישל אשתו, וגם של זוגות מאוהבים רבים בשלהי שנות ה-80. המותחן הפסיכולוגי "מיזרי" (1990) היה ניסוי נוסף ומוצלח בתחום האימה עם ג'יימס קאן וקתי בייטס. הדרמה המשפטית "בחורים הטובים" מ-1992 (עם טום קרוז, ג'ק ניקולסון ודמי מור) הקנתה לו מועמדות לסרט הטוב ביותר, וכך שלוש שנים לאחר מכן על "הנשיא מאוהב" עם מייקל דגלאס, אנט בנינג, מרטין שין ומייקל ג'יי פוקס.
סרטים נוספים שריינר חתום עליהם הם המותחן הפוליטי "פסק דין" (1996) עם אלק בולדווין, הקומדיה "השמועה אומרת ש…" (2005) עם ג'ניפר אניסטון וקווין קוסטנר, והדרמה הקומית "מתים על החיים" (2007) עם ג'ק ניקולסון ומורגן פרימן, הביוגרפיה התקופתית LBJ בה גילם וודי הארלסון את הנשיא לינדון בי. ג'ונסון (2016), והדרמה הפוליטית "השתלטות מהירה" (2017) עם הארלסון, טומי לי ג'ונס, ג'יימס מרסדן ומילה ג'ובוביץ'. ב-2023 התנסה גם ביצירה תיעודית בדוקו "אלברט ברוקס: אחיה ואוהב" שמוקדש לשחקן אלברט ברוקס. לאחרונה, התאחד כאמור עם חברי להקת ספיינל טאפ המפוברקת כבמאי, וגם כשחקן בתפקיד מנהלם המיתולוגי מרטי דיברגי.