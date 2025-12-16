נדחה הערעור וצו המעצר הבינלאומי נגד נתניהו בחשד לפשעי מלחמה בעזה נותר על כנו

בין הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחה את הערעור הישראלי, וצווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ואחרים נותרו על כנם. המשמעות המעשית והמדינית דרמטית: נתניהו מוגדר כמי שדרוש לחקירה בינלאומית בבית הדין הפלילי (ICC), ולפיכך חופש התנועה שלו בעולם מוגבל משמעותית.

הלכה למעשה, ראש ממשלת ישראל אינו יכול לטוס לרוב מדינות העולם המכבדות את סמכות בית הדין והמחויבות לאמנת רומא. יוצאת הדופן המרכזית – והכמעט יחידה בזירה המערבית – היא ארצות הברית, שאינה מכירה בסמכות ה-ICC. לכן, נתניהו יכול לטוס לוושינגטון ולבית הלבן, ואף לעשות זאת שוב ושוב, אך גם כאן קיימים סיכונים לא מבוטלים, בעיקר תרחיש של נחיתת חירום במדינה החתומה על האמנה – תרחיש שמכניס את האירוע כולו לאזור אפור ומסוכן.

נגד מי עוד הוצאו צווי מעצר?

צווי המעצר שהוציא התובע הראשי של ה-ICC אינם עוסקים רק בצד הישראלי.

🔹 מהצד הישראלי

על פי החלטות בית הדין והבקשות שהוגשו:

בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל

יואב גלנט – שר הביטחון לשעבר

החשדות (בשלב זה):

פשעים לפי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, לרבות פגיעה באוכלוסייה אזרחית, שימוש באמצעי לחימה אסורים, והיבטים הקשורים לניהול הלחימה בעזה. ישראל דוחה את כל הטענות מכל וכל.

🔹 מהצד הפלסטיני / חמאס

במקביל, הוצאו צווי מעצר גם נגד בכירי חמאס, בהם:

יחיא סינוואר (בטרם חוסל)

מוחמד דף (טרם מותו)

איסמעיל הנייה

השלושה האלה חוסלו והצווים תיאורטיים בלבד עבורם הצד הפלסטיני. חשוב לציין:

בית הדין ביקש לשמר “איזון משפטי” ולפעול לכאורה נגד שני הצדדים – טענה שישראל דוחה בטענה להשוואה מוסרית פסולה בין מדינה דמוקרטית לארגון טרור.

לאן נתניהו יכול לטוס – ולאן ממש לא

✔️ מדינות שבהן נתניהו יכול לבקר יחסית בבטחה

אלו מדינות שאינן חברות באמנת רומא ואינן מחויבות לצווי המעצר של ה-ICC:

🇺🇸 ארצות הברית

🇮🇱 ישראל

🇷🇺 רוסיה

🇨🇳 סין

🇮🇳 הודו

🇹🇷 טורקיה

🇭🇺 הונגריה

🇵🇱 פולין (עמדה בעייתית, אך נוטה להתעלם מה-ICC)

גם כאן – אין חסינות מוחלטת, אך הסיכון המעשי נמוך.

❌ מדינות שאליהן הנסיעה בעייתית עד בלתי אפשרית

אלו מדינות החברות באמנת רומא ומחויבות משפטית לעצור כל אדם שנגדו הוצא צו מעצר של ה-ICC:

🇫🇷 צרפת

🇩🇪 גרמניה

🇮🇹 איטליה

🇪🇸 ספרד

🇳🇱 הולנד

🇧🇪 בלגיה

🇬🇧 בריטניה

🇨🇦 קנדה

🇦🇺 אוסטרליה

🇯🇵 יפן

רוב מדינות אירופה, אמריקה הלטינית ואפריקה

במדינות אלו, אי־אכיפת צו המעצר עלולה להיחשב עבירה על המשפט הבינלאומי ולגרור משבר חוקתי פנימי.

תרחיש נחיתת החירום – הפיל שבחדר

גם טיסה לארצות הברית אינה חסרת סיכון.

אם מטוסו של נתניהו – לרבות מטוס פרטי – ייאלץ לנחות נחיתת חירום במדינה החתומה על אמנת רומא (תקלה טכנית, מזג אוויר, סגירת מרחב אווירי):

המדינה המארחת תעמוד בפני דילמה משפטית חריפה

בית הדין עלול לדרוש מעצר מיידי

המקרה עלול להפוך למשבר דיפלומטי חסר תקדים

זו הסיבה שמאז הוצאת הצווים, כל תכנון נסיעה נעשה בזהירות קיצונית, עם מסלולי טיסה עוקפים ואפס ספונטניות.

המשמעות הרחבה: בידוד, לא מאסר

חשוב לדייק:

נתניהו אינו “עבריין מורשע”, אלא מנהיג מדינה דמוקרטית שנמצא תחת הליך בינלאומי שנוי במחלוקת.

אך בפועל, הוא הפך למנהיג מוגבל תנועה, עם תווית משפטית שמרחפת מעל כל ביקור רשמי.

זהו לא מאסר –

זהו בידוד מדיני זוחל.

שורה תחתונה

דחיית הערעור הישראלי בבית הדין בהאג הותירה את צווי המעצר הבינלאומיים נגד נתניהו, גלנט ואחרים על כנם. בפועל, ראש ממשלת ישראל מוגדר כדרוש לחקירה ואינו יכול לנוע בחופשיות ברוב מדינות העולם. ארצות הברית נותרה מקלט מדיני מרכזי – אך גם היא אינה נטולת סיכונים. זהו מצב חסר תקדים בתולדות ישראל: ראש ממשלה מכהן, עם מגבלות תנועה בינלאומיות, בעיצומה של מערכה מדינית, משפטית וצבאית חסרת תקדים.

״עניין מרכזי״