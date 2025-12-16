נצחונות מופלאים להפועל תל אביב בארץ ולמכבי בדובאי

ערב אירופי גדול לכדורסל הישראלי:

מוליכת היורוליג הפועל תל אביב מנצחת לראשונה גם בארץ ומכבי תל אביב גונבת ניצחון בדובאי

זה היה ערב שמזכיר למה הכדורסל הישראלי עדיין יודע לייצר רגעים אירופיים גדולים:

שני ניצחונות, שני סיפורים שונים, אותו דופק מואץ.

בירושלים – ניצחון היסטורי, מרגש וקשוח של הפועל תל אביב על הכוכב האדום בלגרד לראשונה בארץ במסגרת היורוליג. האדומים שמרו על מקומם בפסגת הטבלה.

בדובאי – דרמת ענק צהובה, סל ניצחון ברגע האחרון וניצחון שלישי רצוף למכבי תל אביב.

🔴 ירושלים רעדה: הפועל תל אביב גברה 78:84 על הכוכב האדום בלגרד

זה לא היה עוד משחק.

זה היה ערב של הצהרה.

הפועל תל אביב רשמה ניצחון יורוליג היסטורי על אדמת ישראל – 78:84 על הכוכב האדום בלגרד – במשחק צמוד, קשוח, אינטנסיבי וברמה גבוהה במיוחד, כזה שלא משאיר אף אחד אדיש.

המשחק התנהל לאורך כל הדרך על חוט השערה:

חילופי הובלה, הגנות אגרסיביות, לחץ אירופי אמיתי והכרעות בדקות האחרונות – בדיוק מה שמבדיל בין משחק ליגה רגיל לערב יורוליג אמיתי.

הפועל תל אביב לא נשברה.

לא מול השם, לא מול הניסיון, ולא מול הלחץ.

היא שיחקה כקבוצה אירופית בוגרת, עם קור רוח ברגעי ההכרעה ואופי שמסמן דרך.

זה היה משחק שכיף גדול לצפות בו – אבל בעיקר כזה שמשאיר חותם.

🟡 דרמה בדובאי: מכבי תל אביב ניצחה 95:97 – סל ניצחון של לוני ווקר

מוקדם יותר הערב, הרחק מהבית וללא קהל, מכבי תל אביב סיפקה מותחן יורוליג קלאסי – וניצחה 95:97 בדובאי, בדרך לניצחון שלישי ברציפות.

זה היה משחק בקצב גבוה, עם ריצות, קאמבקים ולחץ עד השנייה האחרונה – ואז הגיע הרגע של לוני ווקר, שקלע את סל הניצחון וסגר ערב דרמטי במיוחד.

קלעו למכבי תל אביב:

הורד 21

סורקין 17

ווקר 14

לונדברג 13

קלארק 9 (7 אסיסטים)

ליף 8

בלאט 6

סנטוס 4

ריימן 3

בריסט 2

בלטו בדובאי:

רייט 26 (10 אסיסטים, 7 ריבאונדים)

אנדרסון 18

פטרושב 15

קבנגלה 12

ברטנס 11

קונדיץ’ 7

אבאס 3

אברמוביץ’ 2

קמנייאס 1

המשחק התקיים ללא קהל, אך על הפרקט – היה כל מה שצריך כדי לייצר דרמה אירופית אמיתית.

⚖️ מבט רחב: ערב שמחזיר אמון

שני משחקים, שתי זירות, שני סגנונות – ואותה תחושה בסיום:

הכדורסל הישראלי עדיין כאן.

הפועל תל אביב עם ניצחון שמגדיר זהות.

מכבי תל אביב עם ניצחון שמחזק מומנטום.

ערב שבו לא דיברו על תירוצים – אלא על אופי, על קור רוח, ועל רגעים שמגדירים עונה.

״עניין מרכזי״