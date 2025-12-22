זו הסיבה הסודית שנתניהו יהפוך עולם כדי שלא תוקם ועדת חקירה אמיתית

נתניהו יהפוך עולם, ישלם כל מחיר – על חשבונך כמובן – ובלבד ששהסיבה היחידה שנתניהו לעולם לא יסכים לוועדת חקירה ממלכתית היא שהחקירה תוכל לדלות מהמחשכים לא רק את מחדלי נתניהו הקשורים ישירות לפרוץ אירועי ה- באוקטובר, אלא בעיקר כי ועדה כזו תוכל לחטט ללא הפרעה בעמקי ההתנהלות הביביסטית הפסולה באופן שיבהיר חד משמעית פרטים מדהימים שאפילו היבסטים מכורים יתקשו להשלים עימם.

הדיסוננס הקוגניטיבי יהיה כה מעיק עד שהשינוי יהיה הכרחי והחרפה תיחקר לנצח. את זה משפחת נתניהו לא תאפשר לעולם בשום מחיר.

״עניין מרכזי״

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!