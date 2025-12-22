 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 22 בדצמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

זו הסיבה הסודית שנתניהו יהפוך עולם כדי שלא תוקם ועדת חקירה אמיתית

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 22 בדצמבר 2025

נתניהו יהפוך עולם, ישלם כל מחיר – על חשבונך כמובן – ובלבד ששהסיבה היחידה שנתניהו לעולם לא יסכים לוועדת חקירה ממלכתית היא שהחקירה תוכל לדלות מהמחשכים לא רק את מחדלי נתניהו הקשורים ישירות לפרוץ אירועי ה- באוקטובר, אלא בעיקר כי ועדה כזו תוכל לחטט ללא הפרעה בעמקי ההתנהלות הביביסטית הפסולה באופן שיבהיר חד משמעית פרטים מדהימים שאפילו היבסטים מכורים יתקשו להשלים עימם.

הדיסוננס הקוגניטיבי יהיה כה מעיק עד שהשינוי יהיה הכרחי והחרפה תיחקר לנצח. את זה משפחת נתניהו לא תאפשר לעולם בשום מחיר.

״עניין מרכזי״

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה