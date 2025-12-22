נזקי המלחמה כמעט בלתי הפיכים והימין הקיצוני מנצל זאת לדיקטטוריזציה מואצת

המחיר האמיתי שישראל ויהודי העולם מגלמים על בסיס יומיומי הוא עצום, מתמשך ובעל השלכות מרחיקות לכת על חיי הפרט של יהודים וישראלים באשר הם לא רק לעת הזו אלא אולי אף לדורות.

בעולם הנאור כולו תמך בישראל כשיצאה למלחמה בעזה ובלבנון אחרי מתקפת ה-7 באוקטובר אלא שנתניהו וממשלת הימין הקיצוני שלו הרחיבה ומשכה את המלחמה עד אין קץ מטעמים אישיים נטו זאת שהיה ברור לכל ההשלכות הנוראיות של הסירוב לסיים את המלחמה והכל מטעמים פסולים.

המהלך הכפוי של נתניהו הפך את הפלסטינים והמוסלמים בכלל בכל מקום לקורבנות אומללים ואת הישראלים והיהודים בכלל לרוצחים לכאורה ולתומכים בפשעי מלחמה שמטרתם השמדת עם.

חמור מכך, ההתנהלות הישראלית הפכה את הקורבן לאויב הגדול והכל בשל העובדה שהישראלים לא קמו כדי להיאבק פוליטית נגד ממשלת נתניהו בנוסח שהביא לסיום מלחמת לבנון הראשונה והשנייה.

ישראל מצויה בתהליך מואץ של דיקטטוריזציה באוריינטציה לאומנית, חומייניסטית ובעיקר מחרבת הסדר שהצעיד את ישראל להישגים מדהימים משך עשרות בשנים.

המשמעות המעשית היא קשה וחמורה וממשלת הימין הקיצוני מנצלת אותה באופן בעייתי. הבידוד שישראל מייצרת סביבה משרתת את האינטרס של מחוללי הדיקטטוריזציה. כל מי שמעז להביע דעה אופוזיציונית מוכרז מיידית אויב פנימי שיש לחסלו. תעשיית התרעלה חוגגת ואין מי שיעצור את התהליכים.

קחו למשל אפילו את האי השכן שלנו:

תיירים וישראלים בקפריסין נתקלים בתופעות חדשות ומטרידות של עוינות אנטי־ישראלית, שחלקן הגיעו גם לאלימות פיזית ולאירועים שחורגים מעבר להקשרים הפוליטיים הרגילים סביב הסכסוך בישראל ובגדה. מלבד אירועים נקודתיים, צפוי גל רחב יותר של מתיחות שמקושר ישירות למערך מחאת הסכסוך הישראלי־פלסטיני במזרח התיכון ולתגובות של מקומיים באי. הנה הפירוט המלא של המקרים, ההקשרים והתגובות הרשמיות.

1. תקיפה קשה של ישראלי בלימסול

אירוע חריג שהעסיק בשבוע האחרון את התקשורת המקומית והישראלית הוא תקיפתו באלימות של צעיר ישראלי בקפריסין, לאחר שדיבר עברית בכניסה למלון בלימסול.

לפי פרסום משפחתו ברשתות החברתיות, הצעיר נדקר ונהרג לכאורה (נפצע באורח קשה ופונה לניתוח) לאחר שפנה לעוברים ושבים בעברית, ושני חשודים תקפו אותו באכזריות עד שאיבד את הכרתו. המשפחה טענה כי יחסי הציבור והסיוע הקונסולרי שניתנו היו לקויים, ושירותי החירום המקומיים הגיעו באיחור.

אירוע זה הזכיר מקרי אלימות אנטישמית קשים ברחבי אירופה, כאשר מטרת התוקפים או המניע המדויק של התקיפה טרם ברור לחלוטין מבחינה משפטית, אך המסר הציבורי שהיה מלווה במידע המשפחתי מצביע על אלמנט של עוינות כלפי ישראלים דוברי עברית.

2. גרפיטי ושלטים אנטי־ישראליים ברחבי העיר

בימים האחרונים דווח על מקרים נוספים של תקריות אנטי־ישראליות בכמה מוקדים בקפריסין, ביניהן ציורי גרפיטי ושלטים נגד ישראלים וישראלים.

מקורות מדווחים על מופעים של כתובות מסוג “F** Israel*” ו“F** Israeli investors*” במרחבים ציבוריים שונים – תופעה שהביאה את שגרירות ישראל לפנות לממשלת קפריסין ולבקש להילחם בהופעת שפה פוגענית זו בחללים הציבוריים.

הממשלה הקפריסאית, מצדה, הבהירה בפומבי כי היא רואה במעשים מסוג זה עבירות לפי החוק המקומי, וכי הכתובות יוסרו מידית מכל מקום שבו יימצאו, כיוון שהן משפילות ומסלפות סדר ציבורי. השר קונסטנטינוס יואנואו הדגיש כי הממשלה לא תתמוך בפעולות אנטישמיות ואסרה על קיומן.

3. הקשר פוליטי והצהרות תנועות מקומיות

לאירועים החברתיים יש גם הקשר פוליטי רחב יותר:

גורמים במפלגת השמאל הבלתי־פרלמנטרית הגדולה בקפריסין, AKEL, עוררו סערה כאשר מזכ”ל המפלגה טען כי רכישות נדל״ן ישראליות באי מהוות “סכנה” ל”ריבונות המקומית”. דבריו כללו הערות שמקשרות רכישות נדל״ן ישראליות לסוגיות של חזון עתידי ושינוי הדמוגרפיה, והביאו לתגובות חריפות מצד מנהיגים פוליטיים מקומיים וממשלתיים שהוקיעו לשון מסוג זה כבלתי מקובלת.

המפלגה נתקלה בביקורת פנימית כשהדברים הפכו לנושא פולמוס ציבורי, והצדדים בממשלה ואופוזיציה גינו במשותף את דברי השנאה ואת הסיסמאות האנטי־ישראליות.

4. נסיבות רחבות יותר: ספינות, הפגנות והשלכות לתיירים

אירועים סביב קפריסין לא מתרחשים בבידוד:

בעקבות הפגנות פרו־פלסטיניות במרחב הים התיכון, ספינת תענוגות ישראלית נאלצה לוותר על כניסה לנמל יווני בסירוס ולעגון במקום זאת בקפריסין, לאחר שמפגינים חסמו את הגישה לנמל בארמון ההפגנה.

כפי שדווח, הספינה – שהובילה מאות ישראלים – לא הצליחה לרדת לנמל היעד בגלל עוינות גלויה והפגנות פרו־פלסטיניות בקיץ האחרון.

בנוסף, אירועים אנטישמיים באירופה בכלל ופגיעות בינאישיות במקומות שונים מולידים חשש בקרב ישראלים המטיילים באזור, מה שמשפיע על נופשים רבים לשקול חלופות יעד ותכניות טיול מרוחקות יותר.

5. תגובות רשמיות ועל רקע חוקי

הממשלה הקפריסאית הגבירה את האכיפה כנגד כתובות גרפיטי מסוג זה, והבהירה שהן עבירות על החוק המקומי. שר הפנים הודיע מרצונו לפעול להסרת הכתובות בכל רחבי האי ולהעניש מי שעובר על החוק בהקשר של פגיעה בקבוצות אתניות או דתיות.

בשגרירות ישראל גינו את האירועים ופנו רשמית לרשויות בקפריסין בדרישה להגנה על אזרחים ישראלים מפני תופעות בלתי מקובלות של שנאה או אפליה, תוך הדגשה כי גם תיירים זקוקים לתחושת ביטחון. נציגים ישראלים דנו בנושא עם גורמי ממשל קפריסאיים על מנת לנטרל מתחים עתידיים.

6. משמעות והתפתחות

האירועים בקפריסין לא רק משליכים על יחסי תיירות ועל תחושת הביטחון של ישראלים המבלים באי; הם גם משקפים גל רחב יותר של עלייה בעוינות אנטי־ישראלית באירופה, שנע מצד מחאות פוליטיות סביב הסכסוך המקומי במזרח התיכון אל התבטאויות ציבוריות ואף לאלימות ישירה.

התגובות הרשמיות מצד קפריסין מראות שגם כאשר מופיעה שנאה פומבית, עדיין יש אמירה מדינית נגדית ברורה – ובכלל זה החוק המקומי המגביל ביטויי שנאה בשטח הציבורי.

סיכום

ב־קפריסין בשנה האחרונה חלה עלייה באירועים אנטי-ישראליים שמהווים מעבר לחיכוכים פוליטיים:

מתקפות לשון ציבוריות נגד ישראלים וישראלים;

תקריות אלימות ואנטישמיות כלפי אזרחים דוברי עברית;

גרפיטי שנחשב לשנאה על רקע עדתי;

וקשר לאירועים רחבים יותר במרחב הים התיכון של מחאות פרו-פלסטיניות שעלולות להשפיע על תחושת הבטיחות של ישראלים באזור.

בעוד הרשויות בקפריסין נשמעות לגנות מפעולות מסוג זה ולנסות להתמודד עמן בחקיקה ובאכיפה, המגמות החברתיות סביב ההתבטאויות האנטי-ישראליות מעוררות שאלות רציניות על היחס למבקרים ישראלים, על גבולות חופש הביטוי והסכסוכים הפוליטיים שמוסיפים להחריף מתחים גם רחוק מהעימותים במזרח התיכון.

אז מה יש לנו באמת?

חמאס חי, קיים ושולט ללא עוררין.

חחזבאללה חי וקיים בלבנון.

החותים הוכיחו את יכולתם לשבש באופן מהותי את הסחר העולמי כל אימת שמתחשק להם.

האיראנים אמנם ספגו מכות כואבות אך התוצאה הפוכה למקווה. הברית שנרקמה בין המשטר לסין, לרוסיה ולמדינות רבות נוספות מחמירה את האיום הקיומי של ישראל באופן מחפיר עד מדהים.

השמחה על חיסולי מנהיגים בקרב האויב היא תודעתית בלבד. את הרעיון, הנחישות, והתאווה לנקמה אי אפשר לחסל – להיפך.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.