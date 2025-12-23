הרצוג (ולא נתניהו) הוזמן לביקור נשיאותי באוסטרליה בעקבות הטבח בסידני

ראש ממשלת אוסטרליה. אלבניזי, העומד תחת מתקפה תקשורתית עצומה לאחר הטבח בחוף בונדי מנסה לתקן. כוחות הביטחון המקומיים פועלים סוף סוף נגד גורמי איסלאם קיצוני מקומיים, בהליך חקיקה נטילת כלי הנשק מהאזרחים בעקבות ההבנה שהטבח בוצע בכלי נשק שהוחזקו כחוק וסוף סוף הכרה שיש להגן על 120 אלף חברי הקהילה החדוות במדינה. היום התקשר אלבניזי לנשיא הרצוג, התנצל, הסביר והבטיח וגם – הזמין את הנשיא לביקור ממלכתי באוסטרליה. אלבניזי לא הזמין את נתניהו, שאותו הוא מתעב, אלא את הרצוג מה גם שאוסטרליה הכריזה שהיא מכבדת את צו המעצר הבינלאומי שהוצא בהאג נגד נתניהו בחשד לאחריות לביצוע פשעי מלחמה.

פיגוע הטרור הרצחני במהלך אירוע חנוכה בסידני אינו נתפס עוד כאירוע מקומי או “טרגדיה קהילתית”. הוא הפך בתוך ימים ספורים לאירוע מדיני־בינלאומי, כזה שמטלטל את אוסטרליה כולה ומציב את המאבק באנטישמיות ובטרור הג׳יהאדיסטי בלב סדר היום של ממשלת קנברה.

הבוקר (שלישי, ג׳ בטבת, 23 בדצמבר), התקשר ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, לנשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג, בשיחת טלפון חריגה בעוצמתה ובמשמעותה — שבסיומה התברר:

הנשיא הרצוג צפוי לביקור רשמי והזדהותי באוסטרליה, לבקשת הממשלה והקהילה היהודית.

⸻

זעזוע עמוק בקנברה: “פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית”

בשיחה הביע אלבניזי זעזוע עמוק וכאב כן מהפיגוע, שאירע במהלך חגיגות חנוכה בסידני, והגדיר אותו במפורש כ־פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית באוסטרליה.

ראש ממשלת אוסטרליה מסר לנשיא המדינה:

תנחומים למשפחות הקורבנות

השתתפות בצער הפצועים

והתחייבות חד־משמעית להילחם בגל האלימות והקיצוניות

גורמים מדיניים בירושלים מדגישים כי עצם השיחה, תזמונה והטון שלה — חורגים בהרבה מנימוס דיפלומטי שגרתי.

⸻

הרצוג: “זהו טרור רצחני – והעולם חייב להתעורר”

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, השיב בזעזוע עמוק מהפיגוע הרצחני, וציין כי התקיפה בחוף בונדיי בסידני היא ביטוי נוסף לגל אלים, מסוכן וחסר תקדים של אנטישמיות עולמית.

הרצוג שלח את תנחומיו למשפחות ההרוגים ולפצועים, בשם מדינת ישראל והעם היהודי כולו, והדגיש:

“המאבק באנטישמיות, בקיצוניות ובטרור הג׳יהאדיסטי אינו מאבק יהודי – אלא מאבק של העולם החופשי כולו”.

⸻

הזמנה רשמית: אוסטרליה מבקשת מסר עולמי

במהלך השיחה עדכן אלבניזי כי בהתאם לפרוטוקול החוקתי באוסטרליה, המושלת הכללית של אוסטרליה, העומדת בראש המדינה (המקבילה לנשיא בישראל), תזמין את הנשיא הרצוג לביקור רשמי בהקדם.

מדובר במהלך חריג שמסמן:

הזדהות עמוקה עם הקהילה היהודית

הכרה בחומרת האירוע

ורצון להעביר מסר בינלאומי ברור נגד טרור ואנטישמיות

⸻

הקהילה היהודית: “בואו לחזק אותנו”

במקביל להזמנה הממלכתית, הוזמן הנשיא הרצוג גם על ידי נשיא הפדרציה הציונית באוסטרליה, לביקור הזדהות וחיזוק בקרב הקהילות היהודיות — בעיקר בסידני ובמלבורן.

הרצוג השיב כי:

ייענה לשתי ההזמנות בחיוב

ויגיע לביקור בקרוב

בקהילה היהודית באוסטרליה רואים בכך רגע היסטורי של חיבוק לאומי ומדיני, לאחר תקופה של חרדה, פחד ועלייה חדה באיומים.

⸻

אנטישמיות, קיצוניות וטרור: הקו האדום נחצה

בשיחתו עם אלבניזי הדגיש הרצוג את הצורך הדחוף בנקיטת כל האמצעים המשפטיים והאכיפתיים:

חקיקה

אכיפה

ענישה מרתיעה

ומאבק נחוש בהסתה

וזאת נוכח מה שהוגדר על ידו כ־עלייה מסוכנת וחסרת תקדים באנטישמיות, בקיצוניות ובטרור הג׳יהאדיסטי — לא רק באוסטרליה, אלא ברחבי העולם המערבי.

גורמים מדיניים בישראל מציינים כי האירוע בסידני נתפס כקו פרשת מים: לא עוד “אירוע שנאה”, אלא טרור אידיאולוגי שמחייב תגובה מדינתית מלאה.

⸻

אוסטרליה מתעוררת – והעולם צופה

הפיגוע והתגובה המהירה של ממשלת אוסטרליה מציבים את המדינה בנקודת מבחן:

האם תסתפק בגינויים — או שתוביל מדיניות תקיפה, ברורה ובלתי מתפשרת מול קיצוניות אלימה?

בישראל מקווים שהביקור הצפוי של הנשיא הרצוג יהפוך לרגע בינלאומי של התעוררות, כזה שמבהיר:

המאבק בטרור האנטישמי הוא לא עניין של קהילה אחת — אלא של ערכים, דמוקרטיה וחיים.

⸻

השורה התחתונה של ״עניין מרכזי״

הפיגוע בסידני כבר אינו סיפור אוסטרלי בלבד.

הזמנת נשיא מדינת ישראל לביקור רשמי היא הכרזה פוליטית, מוסרית וערכית.

כשיהודי נפגע בגלל שהוא יהודי — זו לא בעיה של יהודים.

זו בעיה של העולם.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר.

מומלץ!