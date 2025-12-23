מירוץ האוסקר 2026: תחזיות, סרטים בולטים, מועמדויות וביקורות

שנה אחרי שהאקדמיה העניקה פרסים ליצירות כמו Anora ו־Emilia Pérez בטקס האוסקר ה-97, העולם הקולנועי כבר נכנס למירוץ של השנה הבאה — האוסקר ה-98 (2026).

עונת הפרסים הזו מבטיחה תחרות עזה, עם מגוון יצירות שמתמודדות על תשומת לב המבקרים והאקדמיה כאחד — כולל דרמות אפיות, תיעודיות חזקות, סרטים בינלאומיים ומופעים של שחקנים ענקיים.

🏆

1. הסרט הבולט של השנה — One Battle After Another

🎬 בימוי: פול תומאס אנדרסון | ⭐ בכיכוב: ליאונרדו דיקפריו

סטטוס אוסקר: אחד המועמדים המרכזיים ל-Best Picture, מועמדות בולטת לשחקן הטוב ביותר, בימוי ועוד.

📊 מדד עונת הפרסים:

• מוביל במועמדויות ומוקד דיבור מאז המועמדויות ל-Golden Globes ול-Critics Choice.

🎯 ביקורת מקצועית:

סרט שמצליח לשלב דרמה חברתית עם פעולה וסיפור משפחתי חזק — הופעה מרשימה של דיקפריו שמממשת שוב את יכולותיו הדרמטיות. מבקרים שיבחו את הכתיבה והבימוי של אנדרסון, אך חלק מהתגובות טוענות שהאורך והמסרים הכבדים מעיקים לעיתים על הקצב. (ראה בביקורת המלאה בכתבה הראשית שלך)

🎬 למה זה חשוב בתחרות:

הסרט נחשב לפייבוריט מוביל ל-Best Picture ולתפקיד הראשי — ויש מי שחוזה כאן אפילו פריצה בקטגוריית הבימוי אחרי שנים ללא זכייה של פול תומאס אנדרסון.

🎬

2. Hamnet

📌 דרמה היסטורית אינטימית שממשיכה לצבור אהדה במרוצי פרסים.

🎯 תחזיות אוסקר:

נכנס לרשימות צפויות מועמדויות ל-Best Picture ולבימוי מעולה.

💭 ביקורת וקבלה:

הסרט זכה לשבחי מבקרים על עומקו הרגשי והמשחק, במיוחד על התסריט והאווירה האינטימית — קלאסיקה בסגנון שמוערך על ידי גופי פרסים חשובים.

🎥

3. Sinners

📌 מותחן־דרמה עם גוון חברתי מובהק של ריאן קוגלר.

🎯 תחזיות אוסקר:

מועמד חזק בינוארים ובקטגוריות שונות — כולל תסריט ושחקנים.

💭 ביקורת:

מבקרים מעריכים את המקוריות ואת עבודת הבימוי, וחוזים לו מקום מרכזי לצד One Battle After Another במירוץ פרסי הסרט הטוב ביותר.

🎥

4. Marty Supreme

📌 דרמה מרכזת תשומת לב עם טימות’י שאלמייט בתפקיד ראשי.

🎯 תחזיות פרסים:

המועמדויות מתחזקות לקטגוריית השחקן ולסרט — כולל צפויים מועמדויות לכתיבה ולעריכה.

💭 ביקורת:

הסרט נחשב לאחת הפתעות עונת הפרסים, עם ביצועים נאים ושפה קולנועית בוגרת, שיכולים לזכות תגובות חמות מתקופות מוקדמות בפרסים.

🎞️

5. Sentimental Value

📌 דרמה אירופאית עם קבלה חיובית של מבקרים ברחבי העולם.

🎯 תחזיות אוסקר:

למעט תחרות ב-Best Picture, הוצע גם לקטגוריות תסריט ובימוי בינלאומיות.

💭 ביקורת:

הסרט מוערך על עדינותו ועל כוחו הרגשי — בדומה ליצירות בדימוי “סרטים שקטים” שזוכים להערכה מקצועית, גם אם לא תמיד מובילים בקהל הרחב.

🌍

6. יצירות בינלאומיות במירוץ

📽️

Homebound

(הודי)

נבחר לרשימת הסרטים שנמצאים בשלב קצר-רשימות לקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר ומעורר תגובה גדולה בקרב המבקרים.

למה זה משמעותי:

ייצוג בולט מהעולם כולו — כולל קולנוע שבוליווד שמצליח להביא סיפור אישי וחוצה גבולות.

🎬

The Secret Agent

(ברזילאי)

סרט דרמטי-פוליטי בולט בפסטיבלים, עם תחזיות למועמדויות בינלאומיות משמעותיות.

💭 ביקורת:

מבקרים מדגישים את חיזוק המוטיב התרבותי והפוליטי של קולנוע דרום אמריקאי — יחד עם משחק יוצא דופן של צוות השחקנים.

🎞️ דוקומנטריים שמתמודדים

בערב הסילבסטר דו-קיום (Coexistence, My Ass!) – תיעודי ישראלי ירושלמי שעולה בבכורה בפסטיבלים ונכנס לדיונים בבחירות לאוסקר הדוקומנטרי.

💭 למה זה מרגש:

הסיפור האישי שמוצג בסרט מביא זווית ישראלית ייחודית ומלאת אנושיות לתחרות בינלאומית קשה.

📊

תחזיות לפי קטגוריות עיקריות

🥇

סרט הטוב ביותר (Best Picture)

על פי מומחים, הפייבוריטים הבולטים הם:

One Battle After Another Hamnet Sinners Marty Supreme Sentimental Value

זו רשימה שמשקפת גם ביקורות מקצועיות וגם תוצאות של פרסים מקדימים.

🎭

שחקן/ת הטוב/ה ביותר

• דיקפריו (One Battle After Another) — מועמדות חזקה במיוחד.

• טימות’י שאלמייט (Marty Supreme) — מועמד מוביל לקטגוריות משחק.

📽️

בימוי ותסריט

הבמאים שצוברים תשומת לב בקטגוריית הבימוי כוללים גם את ריאן קוגלר (Sinners), פול תומאס אנדרסון, ואת שאר השמות שמופיעים בפרסים המקצועיים.

🏆

פרסים ומידת ההשפעה עד כה

• One Battle After Another מוביל מועמדויות בגלובוס הזהב.

• BAFTA 2026 יערכו טקס עם מנחה חדש — אלן קאמינג — שיבליט יצירות מובילות למועמדויות לקראת האוסקר.

• Shortlists לאוסקר כבר פורסמו במספר קטגוריות והן מציבות בסיס לציפיות חדשות.

🌟

לסיכום – מה כדאי לשים עליו עין

🏆 הסרט שמוביל עכשיו את מירוץ 2026:

One Battle After Another — נחשב фавוריט לרוב הקטגוריות המרכזיות, עם אמירה קולנועית חזקה ושחקן ראשי בלתי נשכח.

🎥 סרטים נוספים שמעצבים את השיח:

Hamnet, Sinners, Marty Supreme — כל אחד מהם עם סיפור, ביצועים וביקורות שמציבים אותו כאפשרות אמיתית לזכייה או מועמדות בכירה.

🌍 קולנוע בינלאומי ודוקו:

לא רק הוליווד — גם קולנוע מהודו, ברזיל ויצירות דוקומנטריות מרגשות נכנסים לתמונה.

״עניין מרכזי״