ממשלת אוסטרליה זוכה לביקורת נוקבת בשל מחדליה שאיפשרו את הטבח בסידני

ההודעה על הזמנת נשיא מדינת ישראל לביקור רשמי באוסטרליה לא נבלעה בשקט בתקשורת המקומית. להפך.

העיתונות האוסטרלית עוסקת בימים האחרונים לא רק בפיגוע עצמו – אלא גם במשמעות המדינית והערכית של הביקור הצפוי של הרצוג, ובהשלכות הרחבות על מדיניות הממשלה כלפי אנטישמיות וטרור.

בעיתונים המרכזיים ובערוצי הטלוויזיה הציבוריים נשמע קו כפול:

מצד אחד – תמיכה רחבה במהלך, והבנה שמדובר במחווה נכונה, מוסרית ומתבקשת כלפי הקהילה היהודית.

מצד שני – ביקורת חריפה על כך שהתגובה הממשלתית הגיעה “מאוחר מדי”, ורק לאחר אירוע דמים.

ב־ABC, ברשתות המסחריות ובמאמרי פרשנות ב־Sydney Morning Herald וב־The Australian, הודגש כי הזמנת הרצוג נתפסת כצעד שמטרתו לשדר אפס סובלנות לטרור אנטישמי, אך גם כמעין הודאה שגל הקיצוניות חמק זמן רב מדי מתחת לרדאר.

פרשנים פוליטיים באוסטרליה כתבו כי:

“כשהנשיא הישראלי מגיע – זה כבר לא אירוע קהילתי. זה אירוע מדינתי שמציב מראה מול הממשלה”.

“לא עוד מילים”: דרישה לפעולה

במקביל לסולידריות, נשמעים קולות חריפים בקהילה היהודית ובציבור הרחב, הקוראים לממשלה לעבור מגינויים למעשים:

החמרת חקיקה נגד הסתה

הגברת אבטחה סביב מוסדות יהודיים

אכיפה תקיפה נגד ארגונים קיצוניים

והכרה רשמית באנטישמיות כבעיה ביטחונית – לא רק חברתית

כמה כותבים הדגישו כי עצם הביקור של הרצוג מחדד את השאלה:

אם נדרש נשיא מדינה זרה כדי לזעזע את המערכת – מה זה אומר על מוכנותה של אוסטרליה להתמודד עם האיום מבית?

ביקור עם משמעות בינלאומית

בעיתונות האוסטרלית כבר ברור: ביקורו הצפוי של הרצוג אינו טקסי בלבד.

זהו ביקור שצפוי:

לחזק את תחושת הביטחון של הקהילה היהודית

להציב את אוסטרליה כחלק מהחזית הדמוקרטית נגד אנטישמיות

ולבחון בפועל האם ההצהרות ייתרגמו למדיניות

פרשן בכיר כתב כי:

“זהו רגע מבחן. לא רק ליהודים – אלא לאוסטרליה כמדינה חופשית”.

כך מתקבל הרובד החסר:

לא רק מה ישראל עושה – אלא איך אוסטרליה רואה את עצמה נבחנת מול העולם.

מכאן, הביקור של הרצוג הופך לא רק למחווה של הזדהות, אלא לאבן בוחן מוסרית ופוליטית.

