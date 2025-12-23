שנת הקולנוע הגדולה: הסרטים שעשו את 2025 – ציונים, ביקורות והמירוץ לאוסקר

שנת הקולנוע של 2025 מסתמנת כאחת העשירות, המורכבות והמדוברות של העשור האחרון.

לא רק שוברי קופות – אלא יצירות עם אמירה, עומק, מחלוקת ויומרה אמנותית.

בראש הרשימה ניצב הסרט החדש של ליאונרדו דיקפריו, שמוביל את מירוץ האוסקר, אך לצידו שורה של סרטים חזקים שמעצבים את השיח התרבותי העולמי.

להלן הסקירה המלאה – עם ציונים וביקורת מסכמת לכל סרט.

🏆

קרב רודף קרב

One Battle After Another

🎬 בימוי: פול תומאס אנדרסון | ⭐ בכיכוב: ליאונרדו דיקפריו

📊 ציונים בעולם

Rotten Tomatoes: 97–98%

Metacritic: 96–97/100

IMDb: 7.9/10

📖 על הסרט

דיקפריו מגלם מהפכן לשעבר שנגרר חזרה לעולם האלימות והמאבק האידיאולוגי, הפעם לא בשם רעיון גדול – אלא בשם משפחתו. אנדרסון בונה סרט ארוך, דחוס, פוליטי ומודע לעצמו, שמשלב אקשן, סאטירה ודרמה אישית.

📝 ביקורת מסכמת

זהו סרט שאפתני, חכם ומעורר מחשבה, עם הופעה מרשימה של דיקפריו – אולי מהבשלות בקריירה שלו.

עם זאת, אורכו והכובד הרעיוני הופכים אותו לפחות נגיש לקהל הרחב.

לא סרט “קל” – אבל יצירה קולנועית גדולה, שמרגישה כמו מועמד טבעי לאוסקר, גם אם לא כולם יתאהבו בה.

🎥

Sinners

🎬 בימוי: ריאן קוגלר

📊 ציונים בעולם

Rotten Tomatoes: כ־95%

Metacritic: סביב 90

IMDb: 7.8/10

📖 על הסרט

דרמה תקופתית־מוזיקלית־חברתית שמטשטשת גבולות בין ז’אנרים. הסרט עוסק בזהות, אשמה, אמונה וכוח – דרך סיפור שמתרחש בקהילה סגורה אך מדבר לעולם כולו.

📝 ביקורת מסכמת

Sinners הוא אחד הסרטים הייחודיים של השנה – לא מושלם, אבל אמיץ, מקורי ומטלטל.

הוא לא נועד לרצות את כולם, אך מי שייכנס לקצב שלו יזכה בחוויה קולנועית יוצאת דופן.

סרט שמבקרים אוהבים – והקהל עדיין מתווכח עליו.

🎭

Hamnet

🎬 דרמה היסטורית אינטימית

📊 ציונים בעולם

Rotten Tomatoes: מעל 90%

Metacritic: סביב 88

IMDb: 7.6/10

📖 על הסרט

עיבוד קולנועי עדין ומלנכולי לסיפור שמאחורי שייקספיר – לא דרך הגאונות, אלא דרך האובדן, הזוגיות והשתיקה.

📝 ביקורת מסכמת

זהו סרט קטן בממדים, אך גדול ברגש.

לא מיועד למי שמחפש דרמה רועשת – אלא לצופים שמעריכים שקט, עומק ומשחק מינימליסטי.

יצירה שמכבדת את הצופה ולא מסבירה את עצמה יותר מדי.

🚀

Avatar: Fire and Ash

🎬 בימוי: ג’יימס קמרון

📊 ציונים בעולם

Rotten Tomatoes: כ־82%

Metacritic: סביב 75

IMDb: 7.5/10

📖 על הסרט

קמרון חוזר לפנדורה עם פרק אפל יותר, פוליטי יותר ופחות נאיבי מהקודמים. האפקטים שוב מסחררים – אבל הסיפור כבר מוכר.

📝 ביקורת מסכמת

אין כאן הפתעה גדולה, אבל יש קולנוע מרהיב ומקצועי ברמה הגבוהה בעולם.

מי שאוהב את המותג – יקבל בדיוק את מה שהוא מצפה לו.

מי שמחפש חידוש מהותי – עלול להרגיש מיצוי.

🎬

Sentimental Value

🎬 דרמה אירופית עטורת שבחים

📊 ציונים בעולם

Rotten Tomatoes: כ־94%

Metacritic: סביב 92

IMDb: 7.7/10

📖 על הסרט

סיפור משפחתי אינטימי על זיכרון, כסף, יחסים והפער בין ערך רגשי לערך כלכלי.

📝 ביקורת מסכמת

זהו סרט מדויק, אינטליגנטי ורגיש, שמוכיח שוב מדוע הקולנוע האירופי ממשיך להוביל באיכות התסריט והמשחק.

לא סרט “רעשני” – אלא כזה שנשאר עם הצופה הרבה אחרי הקרדיטים.

🎞️

סיכום – שנת קולנוע עם עמוד שדרה

2025 לא הייתה שנה של בריחות קלות – אלא שנה של סרטים עם אמירה.

הקולנוע חזר להיות זירה של דיון, מחלוקת, עומק ואחריות תרבותית.

בראש ניצב דיקפריו עם סרט שמסמן מועמדות רצינית לאוסקר, אך לצידו שורה של יצירות שמוכיחות:

הקהל אולי מחפש בידור – אבל המבקרים והיוצרים מחפשים משמעות.

ובשנה כזו, זה כבר הישג בפני עצמו.

