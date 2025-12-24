החשד: התרסקות מטוסו של הרמטכ״ל הלובי בטורקיה היתה חיסול ולא תאונה

ארגוני ביון מערביים מטילים ספק באשר להתרסקות המטוס הפרטי הטורקי אתמול שבו נהרגו מפקד צבא לוב וכמה מבכיריו. באורח מוזר לא נמצאו בטיסה זו שום מלווים או נציגים טורקיים זולת שלושה אנשי צוות שנספו גם הם. החשד הנבדק עתה הוא הרמטכ״ל צבא לוב לא מת במקרה אלא חוסל על רק חילוקי דעות מהותיים ואי ציות להוראות כפי שמצופה ממנו.

מטוסו של רמטכ״ל צבא לוב התרסק באזור בירת טורקיה, אנקרה, בנסיבות חריגות, דקות לאחר ההמראה – והותיר אחריו שובל ארוך של שאלות, חשדות וחשבון פתוח עם טורקיה ועם הנשיא רג׳פ טאיפ ארדואן.

הרמטכ״ל הלובי, אחד האנשים החזקים והמשפיעים במערך הצבאי-פוליטי של לוב, נהרג יחד עם קצינים בכירים נוספים ואנשי צוות, לאחר שמטוסו איבד קשר והתרסק בשטח כפרי סמוך לבירה הטורקית. הרשויות בטורקיה מיהרו להודיע על “תקלה טכנית”, אך בלוב – וגם מחוצה לה – מעטים מוכנים לקבל את ההסבר הרשמי כעובדה סופית.

• טורקיה פתחה בחקירה והכריזה על שיתוף פעולה מלא עם לוב

• בלוב הוכרז אבל לאומי של שלושה ימים.

ומה לא ידוע – אבל מעסיק את כולם

הרמטכ״ל שנהרג נחשב איש שטורקיה טיפחה, מימנה והגנה עליו בשנים האחרונות, כחלק מהמעורבות העמוקה של אנקרה בלוב מאז נפילת קדאפי.

אלא שבחודשים האחרונים, לפי גורמים לוביים ואזוריים, היחסים התקררו.

הסיבה:

הרמטכ״ל לא תמיד פעל “לפי התסריט הטורקי”.

🔹 הוא גילה עצמאות מול מיליציות הנתמכות בידי אנקרה

🔹 בלם מהלכים שיכלו לחזק שליטה טורקית ישירה

🔹 שמר על קשרים גם עם שחקנים אזוריים שלא היו נוחים לארדואן

ומכאן – מתחיל האזור האפור.

ארדואן, לוב, סוריה – ועזה

מותו של רמטכ״ל צבא לוב אינו אירוע מבודד. הוא משתלב בדפוס רחב וברור:

טורקיה של ארדואן פועלת בעקביות להפוך למעצמה אזורית רב־זירתית.

✔️ בלוב – באמצעות כוחות, נשק, יועצים ומעורבות פוליטית

✔️ בסוריה – בנוכחות צבאית ישירה ובשליטה דה־פקטו בצפון המדינה

✔️ בעזה – דרך חמאס, תמיכה פוליטית, לחץ בינלאומי וניסיון להיכנס כשחקן “הומניטרי-מדיני”

בכל הזירות הללו, ארדואן מקדם מודל אחד ברור:

מעורבות עמוקה, נאמנות מוחלטת – ואפס סובלנות לחריגות.

החשד שמרחף באוויר

איש אינו טוען כרגע בפומבי לחיסול מכוון.

אבל השילוב בין עיתוי, הקשר, מיקום והשתיקה מייצר יותר מדי סימני שאלה:

▪️ מדוע מטוס בכיר כל כך טס בכלי טיס שאמור היה להיות בטיחותי?

▪️ מדוע התקלה התרחשה מיד לאחר ההמראה?

▪️ מדוע החקירה מתנהלת כמעט בלעדית בידי טורקיה?

▪️ ומדוע גורמים בלוב מדברים, בשיחות סגורות, על “אובדן אמון חמור”?

גם אם בסופו של דבר תיקבע תקלה טכנית –

הנזק הפוליטי כבר נעשה.

השלכות מיידיות

🔴 בלוב

מות הרמטכ״ל מערער את מאזן הכוחות השברירי במדינה:

מאבקי ירושה בצמרת הצבא

התחזקות מיליציות

סכנה להתפרקות נוספת של מנגנון הביטחון

🟠 בטורקיה

ארדואן יידרש:

להסביר

להרגיע

ובעיקר – למנוע זליגה של החשדות לזירה הבינלאומית

🟡 בזירה האזורית

שחקנים במזרח התיכון מבינים מסר אחד ברור:

טורקיה לא רק מעורבת – היא מנהלת.

השורה התחתונה

מותו של רמטכ״ל צבא לוב בהתרסקות מסתורית בטורקיה הוא לא “עוד תאונת מטוס”.

זהו אירוע גיאו-פוליטי טעון, שמאיר זרקור על עומק המעורבות הטורקית בלוב, על גבולות הנאמנות שארדואן דורש – ועל המחיר שמשלמים מי שסוטים מהקו.

החקירה אולי תסתיים בדו״ח טכני.

אבל השאלות – והחשדות – יישארו.

