חקיקת בזק בעקבות הטבח בסידני: הגבלות באחזקת נשק, בהפגנות ובתמיכה עקיפה בארגוני טרור

אוסטרליה לא חיכתה לוועדות, לא למסמכי מדיניות ולא לשיח אינסופי. הטבח בחוף בונדי טלטל את המדינה – והתגובה הייתה מיידית, חדה וחסרת פשרות:
איסור גורף על החזקת נשק חצי־אוטומטי, הידוק דרמטי של חוקי הנשק, והרחבת סמכויות המשטרה.
זו לא רפורמה.
זו מכת נגד של מדינה בהלם.
חוף בונדי: הרגע שבו האשליה האוסטרלית התנפצה
בונדי הוא לא סתם חוף.
זה סמל. חופש. תיירות. משפחות. שגרה.
וכשירי קטלני הפך את הרצועה הכי מזוהה עם אוסטרליה לזירת טבח – משהו עמוק נשבר.
האוסטרלים, שמתגאים שנים בכך ש״אצלנו זה לא קורה״, הבינו שזה קרה. כאן. עכשיו.
ומאותו רגע – הכול זז מהר.
החוקים החדשים: פחות חופש, יותר משטרה
בתוך ימים אישר הפרלמנט של ניו סאות’ ויילס חבילת חוקים חריגה בהיקפה ובחריפותה:
- ❌ איסור מוחלט על החזקת נשק חצי־אוטומטי לאזרחים
- 🔒 צמצום חד של מספר כלי הנשק המותרים גם לבעלי רישיון
- 🧾 החמרה דרמטית של תנאי רישוי, בדיקות רקע ומעקב
- 🚔 סמכויות חדשות למשטרה – כולל חיפוש, החרמה ואיסור התקהלויות
- 🚫 יכולת להגביל ואף לאסור הפגנות באזורים רגישים לתקופות ממושכות
במילים פשוטות:
המדינה לוקחת שליטה – ומהר.
“זה הכרחי” מול “זה מסוכן לדמוקרטיה”
הממשלה אומרת:
“זה המחיר שצריך לשלם כדי שלא נראה עוד בונדי.”
המתנגדים מזהירים:
“ברגעים של פחד – הדמוקרטיה הכי פגיעה.”
ארגוני זכויות אדם, פעילי מחאה ואפילו חלק מהמשפטנים באוסטרליה טוענים שהחוקים נוסחו בחופזה, מעניקים כוח עצום למשטרה, ועלולים להפוך כלי חירום לסטנדרט קבוע.
אבל הציבור?
הציבור – ברובו – תומך.
כי כשהדם עוד טרי, הביטחון מנצח את הפילוסופיה.
אוסטרליה חוזרת ל־1996 – אבל הפעם זה עמוק יותר
אוסטרליה כבר עברה טראומה דומה בטבח פורט ארתור בשנות ה־90, שהוביל לרפורמת הנשק המפורסמת בעולם.
אבל הפעם ההבדל ברור:
אז – דיברו על נשק.
היום – מדברים על שליטה, מרחב ציבורי, מחאה, וטרור תודעתי.
זו כבר לא רק שאלה של אקדחים.
זו שאלה של איזו חברה אוסטרליה רוצה להיות.
ומה הלאה?
- ערעורים לבתי המשפט כבר בדרך
- הפגנות מתוכננות – דווקא נגד החוקים שמגבילים הפגנות
- והממשלה מאותתת: זה רק השלב הראשון
אוסטרליה בחרה לא להמתין לאירוע הבא.
היא בחרה להגיב בכוח – גם אם המחיר הוא ויכוח פנימי חריף.
השורה התחתונה
הטבח בחוף בונדי שינה את כללי המשחק.
אוסטרליה בחרה בביטחון, במהירות, ובכוח חקיקתי חריג.
האם זה ימנע את הטבח הבא – או רק ידחה אותו?
האם הדמוקרטיה תצא מזה מחוזקת – או מצולקת?
התשובה תגיע, כרגיל, רק אחרי שההלם יחלוף.
