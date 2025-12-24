מינויים חדשים של מפקדי חיילות האוויר והים

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את מינויים של תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר ושל אלוף אייל הראל למפקד חיל הים.

כ"ץ הודיע: ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, השלים לפי בקשת שר הביטחון בדיקה מקיפה ויסודית בעניינו של תא"ל טישלר בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר, גם מעבר לתחקירים שבוצעו ופורסמו עד כה, כולל מפגשים וריאיונות עם קצינים רבים, בחינת חומרים והקלטות מקור, ולאחר בחינת כלל הממצאים המליץ לאשר את מינויו.

בנוסף, בתום בדיקת הדו"ח המעודכן שבוצע בהתאם להנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על פעילות חיל הים אחרי פרסום דו"ח תורג'מן, לא מצא מבקר מערכת הביטחון ליקויים מערכתיים או אישיים הקשורים לאייל הראל שיכולים להשליך על מועמדותו לתפקיד מפקד חיל הים והמליץ לאשר את המינוי – ושר הביטחון קיבל את המלצתו.

״עניין מרכזי״