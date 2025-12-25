כך התרסק המותג נייקי והפך בדיחה בדולר בשווקי הפשפשים בעולם בעוד שהחנויות מתרוקנות מקונים

הרכישה שביצע לאחרונה טים קוק – מנכ״ל אפל ודירקטור בנייקי – של כ־50 אלף מניות נייקי בשווי כ־3 מיליון דולר, מיד לאחר דוח רבעוני שגרם למניה לצנוח ביותר מ־10%, נראית לכאורה כסיפור אופטימי: איש עסקים בכיר מזהה הזדמנות.

אבל זו אשליה.

טים קוק הוא אפילוג, לא הסיפור.

הסיפור האמיתי הוא קריסת־עומק של אחד המותגים החזקים בעולם – קריסה תודעתית, תרבותית וכלכלית – שנבנתה לאורך שנים, וכעת מתבטאת גם במספרים.

המספרים: כשהאגדה פוגשת את המציאות

הדוח האחרון של נייקי מציג תמונה חדה וברורה:

ירידה של כ־32% ברווחים

ירידה של כ־24% במניה מתחילת השנה

צניחה של 17% במכירות בסין

שחיקה מתמשכת בשיעורי הרווחיות

תחזית זהירה מאוד להמשך השנה

וול סטריט עדיין מדבר על “פוטנציאל” ו“מותג חזק”, אך בפועל מדובר בחברה שנמצאת בשלב מתקדם של שחיקת היתרון היחסי.

מותג הוא לא מוצר – הוא הבטחה פסיכולוגית

כדי להבין למה נייקי נשחקת, צריך להבין מה היא הייתה:

נייקי לא מכרה בד, גומי או תפירה.

היא מכרה:

תחושת עליונות

שייכות למנצחים

מרד נגד הממסד

חיזוק אגו אישי

אנשים שילמו ביוקר לא כי המוצר היה טוב בהרבה – אלא כי הלוגו הבטיח משמעות.

שלב ראשון בקריסה: ויתור על בלעדיות בשם “כולם”

בניגוד למותגי יוקרה קלאסיים, נייקי בחרה במודע:

לא להיות מועדון סגור

לא להציב שער כניסה

לא להגביל תפוצה

המטרה הייתה להפוך לשפה אוניברסלית.

זו הייתה החלטה חכמה בשלב הצמיחה – והרסנית בשלב הבשלות.

ברגע שהמותג שייך לכולם, הוא מפסיק להעניק יתרון.

שלב שני: פשטות הלוגו והכניעה לזיופים

הלוגו של נייקי – קו פשוט, ללא טקסט, ללא מורכבות – הוא חלום רטוב של תעשיית הזיופים.

לא צריך ידע, לא צריך דיוק, לא צריך איכות.

כל מפעל זבל, כל דוכן פשפשים, כל אתר מפוקפק – יכול לייצר “נייקי”.

במשך שנים נייקי ידעה זאת, אך בחרה לא להילחם באמת, מתוך תפיסה שהזיופים מחזקים נראות גלובלית.

זו טעות אסטרטגית קלאסית:

מה שעוזר למותג לגדול – מחסל אותו כשהוא כבר גדול.

שלב שלישי – והקריטי: נייקי עצמה ניפחה את הלוגו

וכאן מגיעה נקודת המפתח שאתה זיהית בצדק:

נייקי לא רק נפגעה מזיופים –

היא הכשירה את הקרקע להם.

במקום לוגו קטן, צנוע, רומז:

לוגו ענק על החזה

לוגו עצום על המכנס

לוגו כמרכז הבגד

הלקוח הפך לשלט חוצות מהלך.

זה אולי הגדיל חשיפה, אבל תודעתית זה היה אסון:

מותג יוקרתי לא צועק.

הוא רומז.

חוק ברזל: לוגו גדול = מוצר זול

ברגע שהערך עבר מהבגד ללוגו:

האיכות איבדה משמעות

הזיוף נראה “מספיק טוב”

וההבדל בין המקור לחיקוי נמחק

כך הפך הלוגו מסמל של הישג –

לסטיקר עולמי.

הפגיעה האמיתית: לא במכירות – בכבוד

זיופים לא הורגים מותג בכסף.

הם הורגים אותו בתחושת הפראייריות.

הצרכן שואל:

למה אני משלם מאות שקלים על משהו שנראה זהה למה שמוכרים בדולר בשוק?

כשהשאלה הזו עולה –

נוצרת דחייה.

לא כעס.

מבוכה.

החמרה נוספת: מחירים גבוהים, איכות שגרתית

המשבר העמיק כשבמקביל:

מחירי נייקי עלו

האיכות נתפסת כרגילה עד בינונית

אין יתרון חומרי ברור

כשהלוגו כבר לא מייצר יוקרה,

והמוצר לא מספק חוויה יוצאת דופן –

הרווחיות נשחקת, והצרכן עוזב.

זה קורה גם לאחרים – אבל אצל נייקי זה קיצוני

לואי ויטון, בלנסיאגה ואחרים סובלים מזיופים –

אבל שם עדיין קיימת:

תחושת נדירות

מורכבות

ריחוק מהשוק הזול

אצל נייקי ההצפה כה בוטה, כה יומיומית, כה מביכה –

שהיא יצרה דחייה תודעתית ממשית מהמותג עצמו.

השורה התחתונה

נייקי לא קרסה בגלל גורם אחד.

היא קרסה בגלל צירוף קטלני:

ויתור על בלעדיות

לוגו פשוט וחשוף

כניעה לזיופים

ניפוח הסמל לפוסטר

מחירים גבוהים

איכות שגרתית

ושחיקה מתמשכת ברווחיות

טים קוק יכול לקנות מניות.

אבל הוא לא יכול לקנות מחדש משמעות.

והמשמעות – היא הדבר היחיד שמותג־על לא יכול להרשות לעצמו לאבד.

