פיקוד העורף משנה את תקן הממ״דים בעקבות לקחי המלחמה האחרונה

פיקוד העורף צפוי לפרסם בחודשים הקרובים תקן חדש ומחמיר לבניית ממ״דים, המבוסס על לקחי מבצע ״עם כלביא״ ועל ניתוח פגיעות הטילים מאיראן, וכן על אירועי הלחימה בעוטף עזה ב־7 באוקטובר.

התקן החדש נועד לתת מענה למצבים שהתגלו בשטח כקריטיים להצלת חיים – הן מול איום טילים כבדים והן מול ירי מנשק קל – והוא צפוי להיכנס לתוקף במהלך שנת 2026.

עיקרי השינויים בתקן החדש:

1. סימון ברור לנעילת דלת הממ״ד

דלתות הממ״ד יחויבו לכלול סימון ויזואלי ברור (אדום/ירוק) שיציג האם הדלת נעולה באופן מלא.

ההחלטה התקבלה בעקבות אירועים שבהם אזרחים סברו כי הדלת נעולה, אך בפועל הנעילה לא הושלמה – מה שגרם לכך שהדלת נעקרה ממקומה מעוצמת הדף הפיצוץ ופגעה ביושבים בממ״ד.

2. עיבוי הקירות הפנימיים של הממ״ד

התקן החדש יאפשר ואף ימליץ על עיבוי הקירות הפנימיים, לאחר שמבדיקות בזירות נפילה התברר כי בפגיעת טיל בבניין, הקירות הפנימיים מתפקדים בפועל כקירות חיצוניים ונחשפים לעומסי הדף חריגים.

3. דלת ממ״ד חסינה לירי מנשק קל

בעקבות לקחי מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר, שבה אזרחים נפגעו מירי דרך דלתות ממ״ד שאינן חסינות, יאפשר התקן החדש:

התקנת דלת ממ״ד חסינה לירי מנשק קל

או הוספת התקן ייעודי לדלת קיימת, שיהפוך אותה לחסינה

בפיקוד העורף מדגישים כי השינויים נועדו לתת מענה לאיומים משולבים – טרור, ירי ישיר וטילים ארוכי טווח – ולהתאים את תפיסת המיגון למציאות הביטחונית החדשה.

