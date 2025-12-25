ממשלת הימין הקיצוני הפכה את ישראל למדינה השנואה בעולם – ואת אזרחיה למאוסים אפילו יותר מהאיראנים

זה כבר לא “גל ביקורת”.

זה לא “אנטישמיות חדשה”.

וזה לא “בעיה הסברתית”.

מדד מותגי המדינות הגלובלי (Nation Brands Index – NBI) לשנת 2025 קובע קביעה קשה, חדה וחד־משמעית: ישראל הפכה למדינה הדחויה בעולם המערבי – לא רק כמדיניות, אלא כזהות.

בפעם השנייה ברציפות מדורגת ישראל בתחתית הרשימה, עם נפילה של 6.1% – הצניחה החדה ביותר מאז נוסד המדד לפני כ־20 שנה.

מדובר בהתרסקות תדמיתית חסרת תקדים, שממקמת את ישראל לצד מדינות הנתפסות כ”החצר האחורית של העולם”, למרות נתונים אובייקטיביים שמציבים אותה בעשירייה הראשונה כמעט בכל פרמטר של הצלחה אנושית.

מה מראה המדד – במספרים שאי אפשר לטייח

• ישראל במקום האחרון במדד (50) בשלושה תחומים מרכזיים:

סנטימנט אנושי – אהדה, חמלה ואמון דור ה־Z (גילאי 18–24) ייצוא ומוצרים – “Made in Israel”

• הרשות הפלסטינית, שנכנסה השנה לראשונה למדד, ממוקמת אף היא בתחתית – אך עצם ההשוואה כבר מספרת את הסיפור:

ישראל, מדינה מערבית מפותחת, נתפסת תודעתית באותה ליגה של דחייה מוסרית.

• מגמת ההידרדרות ברורה:

– 2022: מקום 44 מתוך 46

– 2023: מקום 46 מתוך 60

– 2025: תחתית מוחלטת, עם הנפילה החדה ביותר בהיסטוריית המדד

זה כבר לא נגד הממשלה – זה נגד הישראלים

הנתון הדרמטי ביותר בדו״ח אינו כלכלי – אלא פסיכולוגי.

הביקורת העולמית אינה מופנית עוד רק כלפי ממשלת ישראל או צה״ל.

על פי מדד NBI 2025, האבחנה בין מדיניות הממשלה לבין אזרחי המדינה כמעט נעלמה.

הישראלים עצמם נתפסים כ:

– “רעילים”

– חסרי חמלה

– מנותקים מערכים ליברליים

– ובעיני צעירים מערביים – כקולוניאליסטים ולא לגיטימיים

זהו כשל תודעתי עמוק:

מדינה שאיבדה את היכולת לטעון שהיא “יותר מורכבת ממה שרואים”.

דור ה־Z: הדור שכבר ויתר על ישראל

דור ה־Z במדינות המערב – הדור שמכתיב היום תרבות, צריכה, רשתות ותודעה – רואה בישראל מותג פסול.

לא שנוי במחלוקת.

לא מורכב.

פסול.

בעיניהם:

• ישראל היא סמל של כוח מדכא

• של נתק מערכים ליברליים

• ושל מדינה שהפכה יעד ל־Canceling עולמי

כאן לא מדובר בדיון – אלא במחיקה.

וזו סכנה אסטרטגית ארוכת טווח:

דור שמבטל מדינה בגיל 20, לא יחתום איתה על חוזים בגיל 40.

“Made in Israel” – ממותג יוקרה לנטל

הפגיעה במותג הישראלי כבר אינה תיאורטית.

המדד מצביע על ירידה חדה בנכונות לרכוש מוצרים ושירותים מישראל, ועל התגבשות של חרם דה־פקטו – לא בהכרזות רשמיות, אלא בהתנהגות צרכנית.

המשמעות הכלכלית ברורה:

• פגיעה בהשקעות זרות

• ירידה בתיירות

• סיכון לדירוג האשראי

• שחיקה במעמד ישראל כמדינה לגיטימית לעסקים, שיתופי פעולה וטכנולוגיה

וזה קורה בניגוד מוחלט לנתונים האובייקטיביים.

הפרדוקס הישראלי: מצוינות בלי לגיטימציה

כאן טמון האבסורד שמדיר שינה מעיני כלכלנים ואנשי אסטרטגיה:

על פי כל מדד “קשה”:

• תוצר לנפש

• תוחלת חיים

• השכלה

• חדשנות

• יזמות

ישראל שייכת לעשירייה הראשונה בעולם.

אבל במציאות התודעתית – היא מתמקמת בתחתית, לצד מדינות כושלות, אלימות ומבודדות.

זהו פער מסוכן, משום שתודעה קודמת לכלכלה.

בלי אמון – אין שוק.

בלי לגיטימציה – אין עתיד.

נקודת האור היחידה – וגם היא בסכנה

בדו״ח יש נקודת אור אחת בלבד:

בתחום המדע והטכנולוגיה ישראל מדורגת במקום 36.

זהו השריד האחרון של המותג הישן:

ישראל כמדינה חכמה, חדשנית, פורצת דרך.

אבל גם זה לא מובטח.

אם המותג המדינתי כולו הופך לרעיל – גם הטכנולוגיה תיסחף איתו.

המטבע החדש של העולם: מותג מדינתי

בעידן הגלובלי, ריבונות אינה נמדדת רק בצבא או בכלכלה – אלא באמון.

המותג המדינתי הוא המטבע החדש,

ומי שמאבד אותו – משלם ריבית רצחנית לאורך שנים.

מדד NBI 2025 מראה שישראל איבדה לא רק אהדה – אלא אמון.

וזה כבר שלב מתקדם בהרבה מהתנגדות פוליטית.

השורה התחתונה – בלי תירוצים

הנתונים לא משקרים.

העולם לא “לא מבין אותנו”.

והבעיה אינה הסברה.

ממשלת הימין הקיצוני הובילה את ישראל לנקודת שפל תדמיתית חסרת תקדים, שבה:

– המדינה שנואה

– אזרחיה דחויים

– והמותג הישראלי הפך לנטל

זו אינה גזירת גורל.

אבל כל עוד ההנהגה בוחרת בכוח על פני לגיטימציה, בהתגרות על פני אמון, ובפוליטיקה פנימית על פני עתיד –

ההתרסקות תימשך.

והפעם, הנזק עלול להיות בלתי הפיך.

