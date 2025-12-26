האדומים ממשיכים להוביל את היורוליג

באיירן מינכן – הפועל תל אביב: 72:82 להפועל, שממשיכה להוביל את היורוליג ומסמנת ליגה שהיא לא באה “רק להשתתף”

הפועל תל אביב רשמה במשחקה האחרון ביורוליג ניצחון חוץ מרשים על באיירן מינכן, 72:82, באולם ה־SAP Garden לעיני 11,500 צופים. זה לא היה עוד “וי” בטבלה – זו הייתה הצהרה: הקבוצה של דימיטריס איטודיס שיחקה בשליטה כמעט מלאה, ברחה ברבע השלישי בריצת 0:16, הובילה כבר בפער של 25 בתחילת הרבע הרביעי – ורק אז הורידה מעט את הרגל מהגז, מה שאפשר לגרמנים לצמצם “קוסמטית” עד 10 נקודות בסיום.

כבר מהפתיחה היה ברור מי באה להכתיב קצב: הפועל ניצחה את הרבע הראשון 14:21 והמשיכה ל־32:44 במחצית (18:23 ברבע השני). ברבע השלישי היא שוב ניצחה 14:20 – ושם בעצם המשחק נשבר. באיירן ניצחה רק את הרבע האחרון 26:18, כשהתוצאה כבר הוכרעה.

הכוכבים והמספרים: ארבעה “עמודי תווך” שהחזיקו את הניצחון

בצד האדום בלט אלייג’ה בראיינט עם 18 נקודות (16 מהן כבר במחצית הראשונה) והיה גם המצטיין במדד (PIR 21). דן אוטורו הוסיף 16 נקודות ו־7 ריבאונדים, כשכריס ג’ונס ואנטוניו בלייקני תרמו 12 נקודות כל אחד – רביעייה שמסבירה למה ההתקפה של הפועל נראית בוגרת, מאוזנת ובעיקר יעילה.

קלעי הפועל תל אביב:

ג’ונתן מוטלי 4, כריס ג’ונס 12, אנטוניו בלייקני 12, אלייג’ה בראיינט 18, גיא פאלטין 0, טי.ג’יי אניס 4, כריס מאלקום 0, טוני אודיאסה 4, איש ויינרייט 2, דן אוטורו 16, ים מדר 7, תומר גינת 3.

בצד של באיירן, אנדראס אובסט קלע 18 והוביל את הגרמנים, דייוויד מק’קורמק הוסיף 12 – אבל זה לא הספיק מול קבוצה שהגיעה חדה יותר, פיזית יותר, וממושמעת יותר לאורך כמעט כל הערב.

ההקשר: ניצחון על “באיירן החדשה” – רגע לפני שהם מתחילים להתחבר

הניצחון מקבל עוד שכבת משמעות בגלל הסיפור של באיירן: זה היה משחק הבית הראשון שלה ביורוליג מאז 12 בנובמבר, אחרי רצף ארוך של משחקי חוץ – ובמקביל משחק הבכורה ביורוליג של המאמן סבטיסלב פשיץ’ בקדנציה החדשה שלו על הקווים. באיירן אמנם הפסידה שוב (והאריכה רצף הפסדים), אבל עצם החזרה הביתה והחילוף בעמדת המאמן היו אמורים לייצר “זריקת אדרנלין”. הפועל – לפי הדיווחים ביורוליג – התכוננה בדיוק לזה, ובאה מראש עם גישה של “להחזיר את הלהבה” אחרי ההפסד לפנאתינייקוס במחזור הקודם.

מה אמרו: “הניצחון הוא מה שחשוב, אבל יש מה לתקן”

המסרים אחרי המשחק היו מאוד “יורוליגיים”: פחות חגיגות, יותר תהליך. בהפועל הדגישו את המוכנות המנטלית למשחק טעון מול קבוצה שחזרה הביתה ועם מאמן חדש, ואת העובדה שבסוף “מה שנכנס לספרים זה הניצחון”. מנגד, פשיץ’ נשמע לא מרוצה ובעיקר דרש יותר קשיחות הגנתית ופיזיות, כשהוא מודה שהתחושה שלו הייתה שבחלקים מהמשחק היריבה שיחקה “בלי שמישהו באמת נוגע בה”.

השורה התחתונה: למה זה נראה גדול יותר מעוד ניצחון חוץ

כי הפועל לא ניצחה על “יום קליעה נדיר” – היא ניצחה על שליטה, על ריצת שבירה ברבע השלישי, ועל עומק שמייצר נקודות מכמה מקורות. וזה בדיוק הסגנון שמייצר אמון גם כשמגיעים לשלב שבו כל משחק הוא מבחן אופי.

